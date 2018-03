10 otravných zlozvyků, které vám můžou zničit manželství

Bylo by krásné, kdyby všem, kteří si u oltáře slibovali věrnost a lásku až za hrob, tohle předsevzetí opravdu vydrželo. Ve skutečnosti to mnohým dříve či později přestane klapat a je jen otázka času, kdy se vydají každý svým směrem. Víme, co nemáte dělat, aby se to nestalo i vám.