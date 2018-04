Manželství, nebo přátelství? Zpověď párů žijících bez sexu

Podle odhadů odborníků 15-20 % párů spolu spí méně často než desetkrát do roka, 5 % pak nikdy. O tématu ale většinou spíše mlčí. Není se čemu divit, když je naše okolí sexem přímo prosáklé a vysoké libido je pro mnohé muže znakem mužnosti, minimálně před kamarády a kolegy.



Nemoci kazí milování

Častým důvodem k ukončení sexuálního života, nebo k jeho výraznému omezení, jsou zdravotní obtíže. Charlotte Everissová (34) prodělala před třemi lety mimoděložní těhotenství a následně částečnou hysterektormii. Od té doby se s manželem Chrisem (40) milovala pouze jednou a nepřineslo jí to žádné uspokojení. "Není snadné se smířit s tím, že naše objetí nepovedou k ničemu intimnějšímu. Charlotte je krásná žena a stále mě velmi přitahuje, ale málem zemřela a já jsem každý den vděčný za to, že je tu se mnou. Většinou jsem po práci beztak moc unavený," prozradil Chris deníku dailymail.co.uk. Přesto doufá, že se jejich sexuální život v budoucnu obnoví. To by ale mohlo být složitější, než si myslí.

Obnovení sexu není snadné

Když partnerský žár ochladne a nikdo se ho nesnaží zapálit, těžko se tak činí o pár let později. "Páry, které se nemilují, vedle sebe začnou žít jako sourozenci nebo přátelé, a přestanou vidět jeden druhého v sexuálním smyslu," varuje manželská poradkyně Paula Hallová.

To potvrzují manželé Rhae (64) a Keith (75) Elliottovi, kteří spolu nemají sex osm let, od Keithovy operace prostaty. "Jsme zvyklí se vídat nazí, když se převlékám nebo jsme v koupelně, ale kdyby mi teď Keith začal dělat návrhy, přišlo by mi to jako sbližování s vlastním bratrem nebo nejlepším kamarádem. Zdálo by se mi to asi divné," říká Rhae, které sex ve vztahu nějakou dobu chyběl. Nechtěla kvůli tomu ale odejít z čtyřicet let trvajícího manželství.



Stres a únava se vkrádají do ložnice

Dalším důvodem ukončení sexuálního života může být i přepracování. Lidé tráví večery a víkendy v práci, doma pak už chtějí jenom odpočívat. To je i případ Juliana (55) a Tracy (40) Dowlerových, kteří se nemilovali více než rok. Julian řídí firmu se čtyřiceti zaměstnanci a k tomu má vedlejší zaměstnání. "Když jsme si před několika týdny vyrazili na společný víkend na venkově, byl jsem tak vyčerpaný, že jsem většinu času prospal," přiznává Julian.

Rizikem pro manželský sex je také narození potomka. Přestože si muži podle nedávné studie uveřejněné v Journal of Gender Studies po narození dítěte připadají atraktivnější, u žen platí přesný opak. Připadají si tlusté, ošklivé, k tomu se můžou přidat poporodní jizvy na intimních místech. Pokud žena kojí, může mít navíc problém s lubrikací kvůli snížené hladině estrogenu. A nezapomínejme na nedostatek spánku.

Jak píše Dani Ryan na serveru Scarry Mommy, sex po dítěti se zcela mění. "Musíte ho naplánovat mezi denní a noční spánek dítěte, a když na to máte dost energie, modlíte se, aby se dítě nevzbudilo. Protože nic nezkazí náladu tak rychle jako dětský pláč nebo žvatlání z vedlejšího pokoje," dodává bloggerka. Jak ale děti rostou, mohou i manželské páry doufat ve zlepšení sexu.



Milenka, prostitutka, nebo celibát?

Pokud se v páru oba shodnou na nízké frekvenci milování, pak je všechno v pořádku. Problém nastává ve chvíli, kdy by jeden chtěl a druhý nejeví zájem.

"Nedostatek sexu je častým důvodem k nevěře. Někteří muži za sex raději zaplatí, aby neohrozili svou rodinu milostnou aférou," vysvětluje manželská poradkyně Paula Hallová. "Manželství bez sexu jsou mnohem častější, než si lidé myslí," dodává zkušenosti ze své praxe.