Manželství a spánek - dva klíče ke štěstí

V rozsáhlé studii mezi tisícovkami dobrovolníků vyplynulo najevo, že právě fungující vztah a dostatek spánku je nejlepší zbraní proti každodennímu stresu a nepohodě.

Společnost Whitehall Wellbeing Working Group dále zjistila, že lidem velmi prospívá rovněž navazování společenských vztahů. Pohovořit přátelsky se sousedy, na pracovišti či na úřadech vyvolává v lidech velmi dobré pocity. Nezanedbatelný je pak také účinek sexu na štěstí. Pokud je ho ve stabilním vztahu dostatek, jsou partneři vyrovnanější a spokojenější.

„Ukázalo se, že lidé v dlouhodobých vztazích jsou šťastnější, co to tedy znamená pro politiky? Mají se snažit podněcovat veřejnost, aby vstupovala do manželství? Je to vůbec politická doména, nebo by to mělo být ponecháno individuální volbě? To je řada otázek, které z tohoto výzkumu vyplývají,“ tvrdí profesor ekonomie Paul Dolan z Imperial College v Londýně.

Top pět faktorů ovlivňujících lidské štěstí:

1. Být vdaná/ženatý

2. Dobře se v noci vyspat

3. Mít společenské styky

4. Povídat si se sousedy

5. Užívat si hojnost sexu