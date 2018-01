Manželské etudy: Strnadovi chtěli kvůli krizi skončit, říká Třeštíková

Manžele Strnadovy popisuje Helena Třeštíková jako nejaktivnější z párů, jimž se přes třicet let věnovala. „Ivana a Václav po všech životních peripetiích drží pořád pevně pohromadě a to je asi to nejdůležitější,“ říká režisérka posledního dílu šestidílné série časosběrných dokumentů, který sledovali diváci České televize.