Manželovi věřím, říká žena exministra Blanka Besserová

Vizitka: Blanka Besserová (47) vystudovala pedagogickou fakultu, obor český jazyk a hudební výchova.

(47) vystudovala pedagogickou fakultu, obor český jazyk a hudební výchova. V roce 1997 nastoupila k policii. Byla tiskovou mluvčí policejního prezidia a později Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Od policie odešla v roce 2008 a nastoupila na ministerstvo dopravy.

Od září pracuje jako civilní zaměstnanec na ministerstvu vnitra jako policejní ombudsmanka.

Bydlí v Berouně se svým manželem Jiřím Besserem, který byl roky starostou města a do minulého týdne zastával post ministra kultury.

Má tři děti - Jana, Barboru a Františka.

Jiří Besser na to konto minulý týden rezignoval na funkci ministra kultury. Dva roky po sobě v majetkovém přiznání neuvedl svoji účast ve společnosti Comoros Group, která koupila přibližně za čtyři miliony korun byt na Floridě.

Právě tuto firmu s ním spoluvlastní Pavel Hrách. Ten byl kromě korupce už dříve pravomocně odsouzen k peněžitému trestu za to, že okradl firmu, v níž působil.

"Ctím presumpci neviny, neboť v době, kdy se firma zakládala, nebyl Pavel Hrách odsouzen a manžel nebyl ministr. Jejich přátelství trvá od dob, kdy byli malí kluci," doplnila Blanka Besserová aktuálně pro iDNES.cz původní rozhovor, který vyjde v pondělním magazínu Ona Dnes.

V bytě na Floridě byla třikrát. "Byt platil Pavel Hrách ze svých peněz, nemám důvod si myslet, že by to byly špinavé peníze. Manžel do bytu žádné peníze nedal," říká.

"Na okraj chci ale podotknout, že neměl finanční nouzi (prodal firmu) a takový byt si mohl koupit klidně sám. V americké bance ručil výpisem ze svého účtu z České spořitelny," upozorňuje Blanka Besserová, která se domnívá, že za celou kauzou je politický boj.

"Problém není ani byt, ani odsouzení společníka. Ten problém souvisí s kauzami, které manžel na ministerstvu kultury řešil, a jednoznačně i s neustále probíhajícím politickým bojem," tvrdí Blanka Besserová.

Myslela jsem, že ta sms je omyl

S manželem se seznámila náhodou v jedné hospodě v Berouně, kde tehdy byla s kamarádkami a on tam přišel, vzpomíná v rozhovoru. V té době byl starostou města. "Já ale byla vdaná a on ženatý," vzpomíná.

"Byla jsem v Berouně poprvé v životě a stalo se mi to osudné. Dali jsme se do řeči a začal mi být sympatický. Ne že bych se v tu chvíli zamilovala, to vůbec ne, ale byl mi příjemný," vzpomíná Blanka Besserová.

Za dva týdny jí poslal SMS a tím začal jejich vztah. "Myslela jsem, že ta SMS je omyl, neměla jsem jeho číslo, no a pak jsme se sešli a bylo to silné," říká Blanka Besserová, která od září pracuje na ministerstvu vnitra jako policejní ombudsmanka.