Manželky ministrů: mediální hvězda v prádle, vědkyně i ženy v domácnosti

Osudová setkání

Jméno Blanky Kosinové vám asi něco říká. Ano, dřívější mluvčí policejního prezidia v minulosti s vervou střežila image celé policie. Že žádný ministr nemá stejné jméno jako ona? Blanka Kosinová je totiž přítelkyní šéfa resortu kultury a bývalého berounského starosty Jiřího Bessera.

Už jejich setkání bylo trochu osudové. Potkali se úplně náhodou, když Kosinová přijela poprvé v životě do Berouna. "Setkali jsme se tam při akci s kamarádkami, kterou pořádáme každý leden," vypráví opatrně o svém soukromí.

To už však nebyla ve službách policie, ze které odešla v roce 2008. Zůstala nicméně ve státních službách, teď pracuje na ministerstvu dopravy v atraktivním odboru kosmických aktivit a družicových systémů. A času nemá o moc více než partner.

Ještě osudovější, i když známější je příběh kněžny Therese Schwarzenbergové, která se za nynějšího ministra zahraničí vdávala hned dvakrát.

Žena, která nedávno oslavila sedmdesátiny, říká: "Ten rozvod byl potřebný a nám oběma bylo snad od začátku jasné, že spolu jednou zase budeme schopní žít." Nyní však bydlí ve Vídni, zatímco manžel Karel úřaduje v Česku.

Působí jako jemná dáma, ale vůli má pevnou. Když ochrnula po úrazu na lyžích, dokázala se díky své povaze znovu naučit chodit. Manželovi však do politiky nikdy nemluví, prý by ji stejně neposlechl.

Pracovní lásky

To příběh ministra práce a sociálních věcí je mnohem prozaičtější. Kybernetik Jaromír Drábek se se svojí manželkou seznámil už na studiích. "Má žena nejprve učila na gymnáziu a nyní je odbornou asistentkou na Technické univerzitě v Liberci," píše na své internetové stránce.

Brali se po promoci, těsně předtím, než nastoupil základní vojenskou službu. Na veřejnosti ji příliš neuvidíte, většinu času totiž kybernetička Jindra Drábková tráví zkoumáním zpracování řeči počítačem. Byla členkou týmu, jemuž se podařilo vytvořit program, který dokáže přepisovat řeč do psaného textu.

Práce svedla dohromady i ministra zdravotnictví Leoše Hegera s jeho manželkou, která už nežije. "Moje žena, která zemřela začátkem devadesátých let, byla lékařka anestezioložka. Takže mi v hradecké nemocnici vyčítali, že anesteziologům nadržuji, ale dělal jsem to ještě málo, protože to je jeden z nejchoulostivějších oborů medicíny," vzpomíná jediný vdovec mezi ministry, který dřív nemocnici řídil.

Mediální hvězdy

Suverénně nejsledovanějším politickým párem v zemi jsou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřina Klasnová a ministr dopravy Vít Bárta, kteří se vzali teprve minulý víkend.

Doma u večeře však členové strany Věci veřejné o kandidátkách či stranické pokladně nemluví. "Z důvodu zachování duševního zdraví se snažíme o politice nemluvit, i když se tomu občas nevyhneme," vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, která se do pozornosti médií dostala o trochu dříve než její partner. A to především díky kalendáři Věcí Veřených, kde se politička a její další kolegyně svlékly do spodního prádla.

Kateřina Klasnová a Vít Bárta, kteří si i na veřejnosti navzájem říkají Vítek a Kačenka, už však kvůli politice museli odložit svatební cestu, i když dovolenou si neodepřou.

"Vyloženě na líbánky nejedeme - koneckonců už jsme spolu osm let, ale jedeme na týden na rodinnou dovolenou s několika dětmi a smečkou psů," těší se Kateřina Klasnová.

Soukromí jim nová role zatím úplně nevzala. "Nepronásledují mě ani rozhořčení voliči, ani senzacechtiví novináři. Neschovávám se v limuzíně, dál jezdím tramvají, venčím psy. Nepříjemná byla přítomnost paparazziů na svatbě. Naivně jsme se domnívali, že ji utajíme," dodává místopředsedkyně Sněmovny.

Nejmladší manželka

A která z manželek ministrů je nejmladší? Ne. Není to dvaatřicetiletá Klasnová. Ženě ministra školství Josefa Dobeše Lucii je šestadvacet. O dvacet méně než jejímu muži.

"Od té doby, co je ministrem, ráno kromě polibku manželovi ještě zdravím řidiče. Ale vážně, můj život se manželovým nástupem do funkce zatím nijak nezměnil, jelikož byl i předtím pracovně velmi vytížený," tvrdí profesionální novinářka.

Na oslavu jmenování mu připravila jeho oblíbené bramboráky. I když k jedné změně přece jen došlo.

"Náš malý syn Jakub, který se nám narodil v roce 2008, teď ukazuje často na televizi a volá: Táta, táta," dodává.

O dítě se stará i manželka ministra životního prostředí Pavla Drobila Ivana. V současnosti je na mateřské dovolené a na veřejnosti se příliš neukazuje, aby si uchovala soukromí.

A podobně vytížená je i manželka ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského Yvona. Kromě mateřských povinností je však i cvičitelkou powerjógy a organizuje rekreační pobyty maminek s dětmi, které jsou spojené s cvičením jógy či aerobiku. Pozornost jiných lidí pro ni není ničím novým, před odchodem na mateřskou působila jako manažerka akcí Českého svazu aerobiku.

Skryté ženy

Na zájem médií si teprve zvyká manželka ministra zemědělství Jolana Fuksová, která pracuje v Příbrami v očkovacím centru zdravotního ústavu. "Studovala jsem obor pedagogika ošetřovatelství. Měli jsme většinu předmětů stejných jako na lékařské fakultě, absolvovali jsme i anatomické pitvy," vzpomíná.

S manželem žijí už šestnáct let a mají dva syny. Od jeho nástupu do vlády velké změny nečeká. "Už ta jeho předešlá profese (náměstka ministra financí - pozn. red.) byla poměrně časově náročná," říká Fuksová. A když mají všeho dost, vyrazí si zasportovat. "Hodně jezdíme v zimě na hory, většinou do Itálie. V Čechách chodíme na běžky. Synové také oba hráli závodně tenis, mladší u něj dosud zůstal," dodává.

To ženě ministra obrany Alexandra Vondry Martině by už světla kamer neměla vadit, protože její manžel už dříve ve vládě sloužil. Přesto se jim vyhýbá. Skromně působící žena učí angličtinu na základní škole v Praze.

S manželem, s nímž je vdaná už dvacet let, mají jednu společnou vášeň, chalupaření na Litoměřicku. "Vy byste chtěl něco pikantního, ale já nic takového nemám. My žijeme spokojeně," řekla už před třemi roky žena, která se musela vypořádat s tím, že její manžel byl za komunismu politickým vězněm.

Podobný přístup k médiím mají i ženy dvou nejdůležitějších mužů ve vládě, premiéra Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. Obě se shodou okolností jmenují Radka a snaží se zachovat soukromí rodiny. I jejich muži tvrdí, že nechápou, jak souvisí "vystavování" manželek s politikou.

"Není to automatické pravidlo, že manželky exponovaných politiků veřejně vystupují po boku svých mužů. Manželé Angely Merkelové a Magdy Vášáryové se také nevystavují na veřejnosti. Já se neskrývám, já si jen chráním své soukromí," tvrdí Radka Nečasová, která zůstává v domácnosti a stará se o čtyři děti.

Na billboard s manželem by se na rozdíl od jiných žen politiků odmítla vyfotit. Ani volby ji nepřesvědčily.

To Radka Kalousková, která přednáší na Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nedává rozhovory spíše z ostychu.

"Svého muže jsem poznala v roce 1984, byl to normální chemik, člen lidové strany. Veřejná vystoupení mu ale nedělala problém," řekla Kalousková v jednom z mála rozhovorů v roce 2003. Svěřila se tehdy, že jí muž občas píše vtipné veršované esemesky.

Chceme soukromí

To ministr vnitra Radek John svou manželku médiím ukázat nemůže, po šestadvaceti letech manželství s herečkou Zlatou Adamovskou se letos rozvedl. Náhodou totiž vyšlo najevo, že má s jinou ženou dceru Terezu. A John si nyní své soukromí chrání. Na SMS dotaz týkající se jeho současné partnerky neodpověděl.

Podobně skoupí na slovo o svém soukromém životě jsou i ministr průmyslu Martin Kocourek, který je rozvedený, a svobodný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.