Manželé se rozvádějí už i kvůli virtuálním záletům

Příkladem mohou být Amy a David Pollardovi, o nichž píše britský list Daily Telegraph. Poté, co se čtyřicetiletý milovník internetové hry Second Life virtuálně zamiloval a "podruhé" zasnoubil, jeho skutečná manželka - osmadvacetiletá Amy - zažádala o rozvod.

"Byla jsem vzteky šílená, tak moc mě to zranilo," vysvětluje Amy své rozhodnutí odejít z reálného manželství.

Ve hře Second Life si každý hráč vytvoří umělou postavu a žije ve virtuálním prostředí její život. Má práci, vztahy, milostné románky, manželství či děti. Jenže pro Amy to bylo moc. Když postava jejího manžela začala souložit s jinou virtuální ženou, zranilo ji to jako skutečná nevěra a teď chce rozvod.

První "nevěry" se dopustil David Pollard v únoru letošního roku. Jeho postava si zavolala virtuální dívku na telefonu a užila si s ní sex. Reálná manželka Amy to zjistila s pomocí virtuálního detektiva fungujícího ve hře. A poprvé vyhrožovala rozvodem. Druhý incident ale už prý překonat nedokáže.

"Advokátka nebyla moc překvapená, řekla mi, že už je to její druhý rozvod tento týden, který je kvůli Second Life," uvedla pro deník Pollardová.

Webovou hru přitom tvoří obří komunita čítající deset milionů členů z celého světa. Virtuální prezentaci ve hře mají stovky společností, existuje dokonce virtuální outlet American Apparel či virtuální tisková agentura Reuters.

Problémem manželů Pollardových je však především fakt, že právě Second Life je dal dohromady. Poznali se tam virtuálně jako Dave Barmy a Laura Skyová. Později si smluvili reálné rande a v červenci 2005 se skutečně vzali. Virtuální svět se stal nedílnou součástí jejich reality. Jenže Pollardovou od virtuality nic neodradí. I dalšího partnera si hledá na internetu, tentokrát ve hře World of Warcraft.