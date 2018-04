Manžela nebavím já ani naše děti

Volný čas jsme trávili každý po svém a pak se spokojeně sešli doma.

Měla jsem sice takový ten vnitřní pocit, že vlastně nemáme nic společného, ale Jirka byl hodný kluk a vždycky na něj bylo spolehnutí.

Když mi začaly tikat biologické hodiny, byl po mém boku, a tak se logicky nabízelo, že se vezmeme a založíme rodinu. Měla jsem tehdy poslechnout svůj vnitřní hlas a rozejít se s ním i po tolika letech. Moje lenost hledat jiný vztah se mi vymstila. Nechci se rozvádět, máme přece dvě děti, ale jsem nešťastná.

Jirka ráno odejde do práce, chtěl by se mnou prohodit pár slov, ale já jsem zničená po většinou probdělé noci a ráno mám s dětmi nejvíce práce. Celý den jsme doma samy. Nevoláme si, Jirka není moc hovorný a do telefonu je to katastrofa. Nakonec jsem ho přestala nutit, aby mi volal. Je k ničemu poslouchat funění na druhém konci linky. Večer přijde domů a je unavený.

Já to chápu, má náročné zaměstnání, kde musí celý den hovořit s lidmi, na mě už mu nezbývá energie. Takže to překousnu a těším se na víkend, že s dětmi někam vyrazíme. Jenže Jirka většinou přijde s tím, že má jiný program. Koupil si motorku, takže jezdí na vyjížďky, jezdí na kole a tráví si volný čas podle svého. Měli jsme kvůli tomu nesčetně hádek.

Chci, aby byl ve volném čase s námi. Takže teď mi lže. Chodí tajně hrát s klukama fotbal a mně tvrdí, že musí o víkendu do práce. Když jsem ho prosila, aby alespoň jeden den z volna věnoval rodině, je sice s námi, ale vidím, jak ho to nebaví. Navrhla jsem, že v sobotu budu s dětmi já a on si bude moci dělat co bude chtít, a v neděli to bude naopak.

Párkrát jsme to zkusili. Když jsem přišla domů, ležel se sluchátky u televize a vůbec nevěděl, co děti vedle v pokoji dělají. Nepřečte jim ani pohádku, když ho nedonutím. Přestal jezdit i k mým rodičům, protože si ho dobírali, že jen leží u televize.

Je to záhul mít doma dvě malé děti, ale do 35 let si mohl užívat, tak proč teď nechce nic obětovat? Vlastně spolu nežijeme. On mi dává peníze, abych se mohla starat o rodinu, a sám si žije dál jako před svatbou. Jsem už strašně unavená. Babička je daleko a děti jsou na školku ještě malé. Prosím, poraďte mi:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1840