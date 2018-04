Manžel se včera odstěhoval

Napište nám své příběhy

Prožívám momentálně v sobě boj, zdali opravdu se smířit s tím, že to byli 4 skvělé roky s přítelem a posléze s manželem, než žít dále život s člověke, který již pro mě přestal být vším.

Začalo to tím, že jsme se s přítelem poznali a já po týdnu zjistila, že ho miluji a on mě, začali jsme spolu pracovat i žít, byli jsme skvělý pár a uvědomovali jsme si to. Byla jsem na partnerovi závislá a on na mě.

Potom se stal zlom, po 4 letech bydlení spolu, přítel ztratil práci, která pro něj byla na prvním místě a v tom období jsme se měli zrovna brát. Začala jsem však cítit mezi námi zvláštní pnutí, možná to bylo i ztrátou zaměstnání partnera, který už nebyl tak v pohodě jako dřív. Nedokážu to přesně popsat, prostě pro mě přestal být přitažlivý, nejdříve fyzicky a po té i psychicky, přestali jsme spolu trávit volný čas a já zjistila, že se na něj ani netěším.

Začala jsem si vnitřně uvědomovat, že se něco změnilo, ale stále jsem dumala nad tím, co se děje. Začala jsem o tom číst různé články a pomalu si uvědomovala, že se vytratila ta zmíněná vášeň. Ano, manžel byl hodný, tolerantní, pomáhal mi, rozuměli jsme si, ale něco mi stále chybělo...

Najednou jsem začala v podvědomí zřejmě vysílat ty signály o kterých se mluvilo ve vašich článcích a měla kolem sebe spousty můžu. Začala jsem k jednomu z nich zase cítit ty rozpačité pocity, lásky a ztrachu z odmítnutí a těšit se na každodenní radosti. Pomalu se poznáváme a já zjišťuji, že na manžela ani nemyslím. Včera se manžel odstěhoval a já mám čas na to, si uvědomit, co od života očekávám....

Vím, že si každý musíme v životě sáhnout na dno, abychom si uvědomili, jak dokážeme druhým ublížit, ale také proto, abychom si uvědomili, co je pro nás v životě důležité, jestli to žít s někým, který je pro nás oporou a dokáže nás milovat ve všech situacích,ale víte, že to už nikdy nebude ta krásná romantická láska a vášnivé noci, nebo právě ten pan "božský", který vás okouzlí, bude vám s ním nádherně, ale nebudete vědět, zdali Vás miluje jako ten, kterého jste právě opustila a kterého jste znala.

To bude chtít nějaký ten čas, ale může se stát, že to ten pravý nebude a v tom si uvědomíte zda-li je pro Vás důležitý partner, kterého jste opustila jenom kvůli vášni, nebo zda-li už býv. partnera nechcete a tím pádem, je dobré, že jste od něho odešla a ten pan "božský vám jenom ukázal cestu a pomohl se rozhoupat. Přeji Vám hodně štěstí ve vašem rozhodnutí, já stále ho ještě hledám.