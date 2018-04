Manžel proměněné čtenářky: Je k nepoznání. Na ulici bych se za ní otočil

Valentýnská proměna Miroslava Sobotovičová chtěla být na Valentýna blond a překvapit manžela

Kadeřnice Andrea ze studia Oskar paní Miroslavu ujistila, že ji opravdu nebude stříhat nakrátko. Ale neudělá z ní ani blondýnku. Má totiž odrostlý melír v různých odstínech a jeho sjednocení by bylo na několik návštěv. "Proto jsme se rozhodli jen prosvětlit odrosty na vršku hlavy a sjednotit barvu zlatavě hnědou," říká kadeřnice.





Celkovou délku vlasů víceméně zachovala, zkrátila jen asi o pět centimetrů. Po celé délce je však prostříhala. Nahoře upravila tak, aby získaly vzdušnost, a zbytek protenčila, aby kadeře v dolních partiích nebyly tak objemné. "Ofinu jsem jen zarovnala šikmo ke straně," dodává kadeřnice.

Pak Miroslavě do vlasů nanesla speciální sprej pro objem a vyfoukala je. Nakonec ještě doladila střih a dokončila účes pomocí žehličky.

"Paní Miroslava má velmi suché vlasy poškozené častým melírováním. Pokud stojí o melír, pak by si měla nechávat jen slabší a v tenkých proužcích, aby nedocházelo k takovému poničení. Nejdůležitější pro ni je, aby měla kvalitní šampon, který odpovídá jejímu typu vlasů. Správně je vyživí," vysvětluje kadeřnice, jak by se naše čtenářka měla o nový účes dále starat.





"Sice nemám brýle a nevidím na sebe pořádně, ale takhle ta barva i střih vypadají výborně," prohlíží se Miroslava v zrcadle. I když má za sebou jen polovinu celé proměny, je vidět, že prokoukla. "Jste spokojená? Kdyby se vám něco nezdálo, řekněte a ještě s tím něco uděláme," nabízí kadeřnice Andrea Miroslavě. Ta však kroutí hlavou. "Ne ne, je to bezva."

Miroslava potřebuje pravidelnou péči a přirozené barvy

Její manžel stále čeká na recepci. Je zvědavý, ale podívat se ještě nesmí. Finální valentýnský "look" obstará vizážistka Lucie Průžková.





Nejdřív paní Miroslavě nanáší podkladovou bázi, která pleť zjemní, vyplní vrásky a připraví obličej na make-up. "Musíme zakrýt lehké zčervenání, takže použiju více krycí make-up," vysvětluje Lucie. Pod oči nanesla rozjasňující korektor, který pak použila i na další místa v obličeji, hlavně na nosoretní rýhu. To všechno pak zafixovala pudrem.

A protože jde o proměnu na Valentýna, použila také odpovídající barvičky na oči. Na celé víčko nanesla jemný béžovorůžový stín, těsně pod obočí světlý, aby se oko rozjasnilo. Oči pak vystínovala fialkovými barvami. Na konec přišla řasenka, pod kterou Lucie dala nejdřív speciální prodlužující a zahušťující bázi.

Celé líčení pak podtrhla ještě tvářenkou, kterou vymodelovala obličej, a rtěnkou v růžovo fialkovém odstínu.





Miroslava přiznává, že se moc nelíčí. "Dávám si jen trochu make-upu a řasenku. Občas, když někam jdu, použiju také tužku na oči."

"Paní Miroslava není zvyklá se příliš líčit, proto bych jí doporučila používat spíše přirozené barvy, jako jsou béžová, hnědá nebo odstíny růžové a fialkové. Určitě by ale neměla podceňovat péči o pokožku. Má ji sice spíše mastnější, zároveň se jí ale tvoří i šupinky. Měla by alespoň jednou za měsíc navštívit kosmetické ošetření a doma věnovat svému obličeji pravidelnou péči včetně peelingu," upozorňuje vizážistka Lucie.

Letos dostane dárek i manžel

Kadeřnice Andrea pak naší čtenářce poupraví účes, aby se mohla svěřit do rukou fotografa. Ten dostal za úkol celé "dílo" zdokumentovat a nafotit úplně novou Miroslavu.





To už je přítomný i její manžel, který je v úžasu, ale vyfotit se dohromady s ní nenechal, asi aby nevypadali jako kráska a "zvíře". "Tak to se opravdu povedlo. Moc se mi líbí. Kdybych ji takhle teď třeba míjel na ulici, nepoznal bych ji. Ale určitě bych se za ní otočil," usmívá se.

A jak je spokojená sama Miroslava? "Moc se mi to líbí, je to super. Přesně to jsem potřebovala - radu odborníků," říká zatímco se prohlíží v zrcadle. Valentýnský večer stráví s manželem doma. "Na Valentýna nikam nechodíme, ale každý rok mi manžel nějaký dáreček přinese," říká Miroslava. Ale kdo ví, zda nedojde třeba na valentýnskou večeři. "Asi by to chtělo, že... Uvidíme," pomrkává potutelně pyšný manžel.