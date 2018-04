Manžel nás z ničeho nic opustil

Ještě, že řídil on, protože já bych rozhodně nabourala. Prožili jsme krásný večer, naše děti spaly vzadu v autě, myslela jsem si, že si dělá legraci. Nikdy jsem si ničeho nevšimla, nepodezírala ho, že by měl jiné ženy, myslela jsem, že jsme šťastní.

Oznámil mi, že se rozhodl, že mně a dětem bude nejlépe v Čechách, abych se domů už nevracela a zůstala u rodičů. Děti prý bude jezdit navštěvovat.

Druhý den odjel. Upadla jsem do deprese a nebýt mé rodiny, asi bych naprosto rezignovala a udělala, co řekl. Ale vložila se do toho moje maminka a začala do mě hučet, že mu přeci nenechám všechen majetek, že bych tak okradla vlastní děti.

Vyslala mě do boje. O děti se prý celé léto postará, já hlavně ať jedu za ním a všechno v klidu včetně rozvodu a majetkového vyrovnání vyřídíme.

Byla to od ní dobře míněná rada, ale pro mne to bylo naprosté peklo. V našem domě se roztahovala cizí ženská. Všechny účty jsem měla zablokované, manžel pracoval na zrušení mého víza. Situace vypadala jako neřešitelná, vůbec se mnou nechtěl mluvit. Naši společní známí a kamarádi mi radili, ať se vrátím a jsem ráda, že mi nechal děti. Zůstalo mi jen pár kamarádek, ostatní se se mnou přestali stýkat, protože se báli reakce mého manžela.

Po měsíci jsem docílila společné schůzky s právníkem. Po dlouhých tahanicích jsme se dohodli, že se v září vrátíme s dětmi zpět, aby mohly pokračovat ve školní docházce. Nechá nám dům ve městě, sám bude bydlet v domě u moře. Až se rozhodnu co dál, můžu dům prodat a odstěhovat se do menšího, nebo se vrátit do Čech. Dohodli jsme se i na výši výživného. Jenže to všechno byl danajský dar.

Dům je obrovský a já nemám na jeho režii. V době současné krize je vlastně neprodejný. V zimě nebudu moci dům celý vytápět, bazén už jsem nechala vypustit. Musela jsem propustit zahradníka a celý personál domu. Navíc mi hrozí vyhoštění, pokud budu podnikat jakékoli právní kroky proti manželovi. Ze dne na den jsem přišla o všechno.

Nejhorší je, že svého muže stále miluji, doufám, že to je jen chvilkové poblouznění a že se k nám vrátí zpět. Kamarádky mi řekly, že jeho nová žena není ani krásná ani mladší než já. O to víc se bojím. Co s námi bude?

