Manžel mě nenechá žít!

Nutil mě jíst ryby, které nesnáším, a všechny možné druhy zeleniny. Ke snídani jsem směla pít jen vymačkanou šťávu z ovoce.

Bylo mi sice z toho zle, ale říkala jsem si, že to dělám pro zdraví našeho dítěte. U dcery už to bylo lepší, začal mít jiné zájmy a už mě tak nesledoval. Byl hodně často pryč a jednoho dne mi oznámil, že se stěhuje do podnájmu, kde bude bydlet se svou přítelkyní.

Byla jsem vyděšená a nevěděla jsem, co budu dělat. Do práce jsem nechodila, chtěl, abych se plně věnovala dětem. Manžel měl ovšem všechno rozmyšlené. Dál zůstanu doma, dokud nebudou obě děti chodit do školy, a nájem za byt, který je v jeho vlastnictví, bude dál platit.

Zdálo by se, že jsem mohla být ráda, že to takhle dopadlo, ale ve skutečnosti jsem se stala jeho otrokyní. Nesměla jsem si do bytu pozvat bez jeho vědomí žádnou návštěvu, pravidelně mě kontroloval, zda jsem doma, a občas mi vozil prádlo na vyprání.

Měl klíče, takže mohl přijít kdykoli. Také to často využíval. Nikdy mi nezavolal předem. Časem to začalo být neúnosné. Myslela jsem, že po rozvodu se všechno urovná.

Přistoupila jsem na všechny jeho požadavky. Řekl, že byt zůstává nadále v jeho vlastnictví, že já tam samozřejmě můžu bydlet s dětmi, ale pokud si přivedu chlapa, tak nás vyhodí oba. Bála jsem se pozvat i kamarádku, natož svého nového přítele.

S Honzou jsem se scházela nejdříve po kavárnách, když měl bývalý manžel děti u sebe. Manžel nadále platil nájem přispíval na děti a mně dával na domácnost.

Jakmile šla Janička do první třídy, hned jsem si začala hledat práci, abych na něm mohla být nezávislá. Byl z toho oheň na střeše, ale nakonec ustoupil. Asi už neměl tolik peněz jako dřív nebo mu jeho přítelkyně vyčítala, že za nás moc utratí. V každém případě se mi zase začalo dařit, získala jsem zpět ztracené sebevědomí, měla jsem práci a přítele.

Začala jsem si tajně zvát Honzu domů. Když měl bývalý manžel u sebe děti, měla jsem naprostou jistotu, že nepřijde.

Nedávno se mi to ovšem vymstilo. Manžel přivezl děti o hodinu dřív, než jsme se domluvili, a načapal Honzu u nás v obýváku. Strhlo se peklo. Bývalý manžel na mě ječel, že jsem děvka, že v jeho bytě se pelešit nebudu. Honza se mě zastal, strhla se rvačka a manžel z toho vyšel s přeraženým nosem. Teď spolu nemluvíme. Řekl, že podá na Honzu trestní oznámení.

PROSÍM, PORAĎTE MI:

