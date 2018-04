Maxová předvedla boty od Blahnika. Jsou zdobeny českým křišťálem

Neexistuje snad žena, jež by neznala ikonické lodičky, které proslavil seriál Sex ve městě. Jeho hlavní hrdinky v nich cupitaly po newyorských chodnících, okouzlovaly na snobských večírcích nebo v nich vyrážely nakupovat. Pro „manolky“, jak se botám začalo familiárně říkat, neexistovala lepší reklama.

Ručně vyráběné střevíčky značky Manolo Blahnik hýřící barvami si však rozhodně nemůže dovolit každá žena. Jejich ceny jsou totiž závratné a pohybují se zhruba od 760 dolarů (cca 18 tisíc korun) výš. Proto jsou oprávněným symbolem luxusu.

Satén a české krystaly

Jeden z luxusních kousků světoznámého návrháře byl odhalen v úterý v Praze. U příležitosti blížící se Blahnikovy retrospektivní výstavy The Art of Shoes vznikly unikátní fuchsiové kozačky ze saténu zdobené bambulemi a křišťály Preciosa. Boty jsou ve velikosti 37 a mají 45 kamenů na jedné a 48 kamenů na druhé botě. Celková hodnota bot byla vyčíslena na 5 000 eur, tedy bezmála 135 000 korun.

Kozačky, respektive kozačku, odhalila topmodelka Tereza Maxová, která se s návrhářem zná a jeho boty má i doma. I když prý jen jeden pár. „Dnešní akce vzdává hold českému řemeslu a oslavuje české dědictví, proto jsem moc ráda, že tu mohu dnes být,“ nechala se slyšet topmodelka, která ochotně pózovala s jednou kozačkou. Pořadatelé totiž chtějí celý pár ukázat až v srpnu při zahájení Blahnikovy výstavy.

„Jedná se skutečně o ruční výrobu přímo z rukou Manolo Blahnika, dokonce nám poskytl i skicu svého návrhu s ručně psaným věnováním,“ popisuje Karel Páral, ředitel rozvoje obchodu a marketingu společnosti Preciosa Crystal Components.

Vzpomínky na Prahu

„Vyslali jsme do londýnské centrály značky Manolo Blahnik náš tým. Abychom je dokázali zaujmout, museli jsme přijít s něčím neobvyklým, a proto jsme vsadili na historii a tradici. Pátrali jsme po Manolových pražských kořenech a podařilo se nám dokonce zajistit rodinný erb,“ popisuje Karel Páral začátky spolupráce slavné české firmy zabývající se výrobou skla a světoznámého návrháře, který je napůl Čech.

Blahnikův otec pocházel z Prahy, kde měl za první republiky lékárnu. Z tehdejšího Československa utekl před nacisty. Manolo se narodil ve slunném Santa Cruz de la Palma na Kanárských ostrovech, kde měla rodina jeho matky banánové plantáže. Nyní žije ve Velké Británii. Na své české kořeny však nedá dopustit.

„České země pro mě mají speciální význam, jelikož odjakživa představují tradici a kvalitu, ale zároveň v sobě nesou cosi hravého a dobrodružného,“ vyjádřil se Manolo Blahnik. „Křišťály Preciosa dodávají mému designu čistotu a autenticitu,“ dodal návrhář, který se letos v srpnu objeví v Praze.

The Art of Shoes Výstava The Art of Shoes bude zahájena v Museu Kampa v Praze 11. srpna 2017 a bude k vidění do 12. listopadu 2017. Organizátoři výstavy jsou Museum Kampa, Muzeum užitného umění v Praze a SpainArt. Více informací o výstavě a lístcích najdete na www.museumkampa.cz.

Jeho retrospektivní výstava The Art of Shoes se po Milánu a Petrohradu přesune do tuzemské metropole. „Výstava je rozdělena do šesti tematických sekcí - příroda, gala, umění a architektura, srdce, geografie a materiály. Celkem návštěvníci uvidí kolekci, která zahrnuje přes 200 bot a 80 kreseb, které vznikaly téměř 50 let,“ sdělila Carla Filmerová, ředitelka globální komunikace společnosti Manolo Blahnik, která přijela do Prahy představit fuchsiové kozačky.

Dodala, že Manolo Blahnik vždy hledá příležitost, jak zaujmout a inspirovat. A zdůraznila, že pro návrháře je spolupráce s českou značkou skutečně velmi důležitá a emotivní záležitost.

Kromě kozaček vytvoří Manolo Blahnik také limitovanou edici dvaceti párů Českem inspirovaných střevíčků Hangisi s kultovní sponou. Budou vyrobeny z české paličkované krajky, ozdobí je křišťály Preciosa a budou i k prodeji. Každý pár bude na míru přizpůsoben nohám ženy, která si jej zakoupí.