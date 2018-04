Česká stopa Manolo Blahnika: křišťály, krajka a Formanovy filmy

1:51 , aktualizováno 1:51

Obuvnický mág Manolo Blahnik dorazil do Čech zahájit svoji retrospektivní výstavu The Art of Shoes a také uvést nový model střevíčků z české krajky. V budoucnu by rád otevřel i svůj první obchod v Praze.