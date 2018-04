Maniodeprese ze mě udělala placenou společnici, míní olympionička

Bipolární porucha Je známá spíše pod termínem maniodepresivní psychóza. Jde o vážnou poruchu stavů nálady. Název této choroby je odvozen od toho, že nálada postižené osoby může kolísat mezi dvěma extrémními „póly“ – od manických stavů (extrémně dobrá nálada) po depresi (extrémně špatná nálada). Bipolární poruchou trpí kolem jednoho procenta populace. Fáze nemoci se střídají v různých intervalech (od několika dnů až po několik měsíců). Mezi nimi nastává období remise, kdy pacient nejeví žádné známky onemocnění. Toto období může trvat několik měsíců až několik let. V depresivní fázi (které většinou převažují nad manickými) je pacient skleslý, apatický, často není schopen práce ani žádné jiné činnosti, hrozí nebezpečí sebevražedných sklonů. Manická fáze naopak člověka dostává do rozjařené nálady. Je neunavitelný, nadchne se vším kolem sebe, všechno chce co nejrychleji stihnout, což může být na úkor kvality. Nemocný ztrácí většinu zábran - v utrácení peněz, pití alkoholu, pohlavním životě.

Zdroj: zdrave.cz