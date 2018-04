Mandlové věnečky

Do mísy vložíme změklý tuk, cukr, vanilkový cukr, vejce, maizenu, 1/3 mouky, prášek do pečiva a mandle a vše dobře promícháme ručním elektrickým šlehačem, zapnutým na nejvyšší obrátky. Nakonec přidáme zbylou mouku, těsto proděláme a dáme do chladu. Plech vyložíme papírem na pečení, těsto naplníme do stříkačky a stříkáme věnečky. Pečeme ve vyhřáté troubě. Po upečení věnečky klademe na rošt a necháme vychladnout. Poloviny věnečků namáčíme v čokoládové polevě.