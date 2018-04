Manažeři se učí boxovat. Vy hlasujte o lístky na box

Proč boxují?

Pátého června se v Tesla Areně mezi sebou v exhibičním zápase utkají manažeři velkých farmaceutických firem. Od 10. února dvakrát týdně půl druhé hodiny trénují pod vedením zkušených trenérů. Myšlenkou celé akce je finančně vypomoci dětem z dětských domovů, kam poputuje výtěžek z vybraného vstupného.





Trenér: Občas je přetáhnu holí

Je jako obvykle brzo ráno a tělocvičnou se rozléhá soundtrack z Rockyho. Necelá dvacítka chlapů si tady pořádně dává do těla. Ve vzduchu je cítit pach potu. Jak by také ne, chlapi jsou maximálně zpocení, protože je trenér opravdu nešetří. "Neflákej to! No co to je? Tohle chceš předvádět v ringu?" řve Jakub Novotný na ty, kteří už nemohou a polevují.

Trenér prochází mezi jednotlivými skupinkami, každá dělá něco jiného. Aby to však bylo spravedlivé, sám s nimi také cvičí. V ruce má jakousi dřevěnou hůl. "Dneska se o ni jen občas opírá, ale to jen proto, že jste tu vy," říká kameraman jedné ze společností, který natáčí každičký trénink. Naznačuje, že trenér nemá problém hůl dokonce na chlapy použít? "Jasně. Když se někdo fláká, tak ho třeba i tou holí přetáhne," dodává.

Někdy mají smrt na jazyku

Tempo tréninku je vražedné. Chlapi nemají ani chvilinku na odpočinek. Z tváří některých z nich lze vyčíst, že už jsou na pokraji sil. Zároveň se ale nechtějí shodit před ostatními, a tak pokračují, i když sotva pletou nohama. Skákání přes švihadlo, běh kolem tělocvičny, skoky snožmo přes lavičku, výskoky z kliků, kotouly a prohazování s medicinbalem.





Úplně jako v legendárním filmu Rocky. Člověk, který nikdy nic takového na vlastní oči neviděl, jen kouká, co všechno naše tělo vydrží.

Na začátku každého tréninku je rozcvička. "Ta je trochu delší než obvykle, protože pánové už nejsou nejmladší. Potom máme nácviky, bez rukavic nebo v boxerských rukavicích, a potom modelové sparingy. To znamená, že se modelují situace, které je čekají v ringu," popisuje průběh tréninků Jakub Novotný.

Kromě toho se ještě na pytlích trénuje boxovací technika a trénink zakončuje čtvrthodinová série na posílení břišních svalů.

Většina z manažerů nemá s boxem nebo jinými kontaktními sporty žádné předchozí zkušenosti. A jak tedy tréninky zvládají? "Protože cvičíme pravidelně, tak to teď zvládáme celkem standardně," říká Miroslav Vytasil.

Naopak Miloslav Dvořák už měl na tréninku dost: "Mám za sebou totiž ještě včerejší trénink, takže mám smrt na jazyku a těším se do sprchy." Tomáš Kótka si pak ještě pochvaluje, že společné tréninky ho přinutí pořádně makat. "Sám bych se nikdy nepřinutil takhle trénovat," říká.

Nejhorší je ranní vstávání

Ačkoli trenér chlapy nešetří, na konci tréninku vyjádří svůj obdiv. "Myslel jsem si, že po dvou týdnech tréninku jich půlka odpadne, ale vydrželi všichni. Před tím smekám, to jsem v boxu ještě nezažil."

Kupodivu ale odvážným chlapíkům nedělají největší problémy tréninky samotné, ale časné ranní vstávání. "Vzdát to uprostřed tréninku? To ne. Spíš občas mívám myšlenky vzdát to, když musím ráno tak strašně brzy vstávat. To se člověku opravdu nechce," přiznává Miloslav Dvořák a ostatní souhlasí. Satisfakcí je jim ale vymakaná postava a vědomí, že pomáhají dobré věci.

Amatérští boxeři také prozrazují, že manželky a partnerky sice jejich zapojení do této charitativní akce schvalují, ale zároveň se o ně bojí. Některé by prý na zápas ani raději nešly. Sledovat, jak jejich partner dostává nakládačku, je jen pro silné povahy.