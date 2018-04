Maminky módu a muže neřeší. Na netu probírají děti, zdraví a vaření

Co si budeme povídat. Když od rána řešíte počurané plínky, zakutálené kostky ze stavebnice, odřené koleno nebo zeleninové polévky, pak byste pro trochu té dospělé komunikace i vraždila. Díky internetu nemusíte zacházet až tak daleko. Stačí se připojit a pokecat si s virtuálními kamarádkami a hned je vám lépe.

Maminky lapené v (sociální) síti Velkou oblibu si u maminek na rodičovské získaly také sociální sítě. Například Facebook si podle výzkumu společnosti Nielsen oblíbily nejvíce právě ženy ve věku od 25 do 35 let a matky s jedním dítětem, které zde tráví přibližně dvakrát tolik času než ostatní uživatelé. Ty také častěji než jiní "mailují" nebo si píší blog. Ženy ve věku od 40 do 50 let, které mají již odrostlejší děti, naopak nejraději využívají internet k nakupování a zároveň patří k nejrychleji rostoucí demografické skupině na Facebooku.

Což dokládají i výsledky společného průzkumu OnaDnes.cz a Odmaminky.cz, kterého se zúčastnilo přes sedm set žen, převážně matek: 81 % z nich považuje za důležité, aby ženský web, který navštěvují, obsahoval také diskusní fórum. A co víc - přes 60 % z dotázaných se těchto fór také pravidelně aktivně účastní.

Móda a muži na okraji zájmu

Nejoblíbenějšími tématy matek jsou přitom děti (23 %), zdraví (17 %) a vaření (12 %) následované cestováním (9 %) a bydlením (8 %). "Na tom není nic překvapivého," říká zakladatelka slevového portálu Odmaminky.cz Darina Noviková. "Co nás ale docela zaskočilo, je fakt, že na úplně poslední příčce mezi maminkovskými zájmy se se třemi procenty umístila móda." A ani diety spolu s hubnutím (4 %) nebo vztahy (7 %), považované za typicky ženská témata, na tom nebyly o mnoho lépe.

Znamená to snad, že zmíněné matky se natolik ponořily do své mateřské role, že partnera i péči o svůj vzhled odsunuly na vedlejší kolej? Nebo tyhle věci radši probírají se "živými" kamarádkami nad kávou? Těžko říci, v naší Kavárničce u Oněnky naopak tato témata docela frčí. Zapojit do diskuse se můžete ZDE.

Účastnice průzkumu uskutečněného v červenci a srpnu 2011 prostřednictvím portálu Odmaminky.cz byly nejčastěji mladé maminky ve věku od 25 do 34 let věku (66 %) s jedním dítětem (58 %), na otázky ale odpovídaly i ženy se třemi a více dětmi nebo aktivní babičky.

"Pobavilo mě, že jsem sama reprezentantkou typické mámy, která na náš portál chodí: žena ve věku 25-34 let s jedním dítětem ve věku do tří let," dodává Darina Noviková, která plánuje přeměnu portálu z čistě slevového webu na komunitní portál pro maminky, kde mimo jiné přibude poradna nebo tipy pro volný čas s dětmi.