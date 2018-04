Mami, tohle ti bude slušet. Děti oblékly své rodiče

"Je to úlet, ale klidně bych takhle chodila do práce"

Dcera Anna (15):

Máma se snaží oblékat nenápadně do nevýrazných barev. Ráda nosí oblečení, aby v něm vypadala štíhlejší. Vybírala jsem věci, ve kterých působí mladší a odvázanější, ale zároveň jsem z ní nechtěla dělat kopii puberťáka. Sako bych si hned vzala i já.

Maminka Hana Davidová (43), lektorka:

Ve vybraném oblečení jsem se cítila jako v cizí kůži, ale zároveň bezstarostně, rozevlátě a mladě. Nenosím sukně, a proto jsem byla ráda, že Anička zvolila kalhoty. Normálně čepice nenosím, ale umím si představit, že si na podzim jednu pořídím.

Hodnocení módní redaktorky Lenky Poláčkové:

Hance sluší výraznější barvy. Určitě by si od Aničky mohla vzít trochu její odvázanosti. Kostkované sako – perfektní volba.

"Čekala jsem, že ze mě udělá studentku"

Dcera Judita (18):

K oblečení mámy moc výhrad nemám, některé její věci se mi dokonce líbí tolik, že si je chci půjčovat. Brala jsem to jako příležitost vytrhnout ji z jejího stereotypu. Experiment byly barvy – růžovou nemusím ani já, ani ona, ale nakonec jí slušela.

Maminka Jitka Císařová, účetní (41):

Cítila jsem se v tom dobře. Kombinace proužků a puntíků je Judity oblíbená, takže jsem to čekala, ale nepředpokládala jsem, že zvolí bílou halenku a pro mě absolutně nezvyklé pastelové barvy – ty nenosím vůbec. Spíše jsem na přírodní tóny, maximálně červenou a modrou.

Hodnocení módní redaktorky Lenky Poláčkové:

Výsledný model se mi velice líbil. Překvapilo mě, že Judita byla docela střídmá. Určitě doporučuji Jitce sem tam zařadit do šatníku svěží barvičku.

"Emča mě vybarvila jako kanárka"

Dcera Emma (9):

Mně se líbí, jak se máma oblíká, ale je to trochu pořád stejný. Taky nosí všechno černý nebo tmavě modrý. Nejvíc se mi pro ni líbil ten žlutý kabát, i když trochu protestovala.

Maminka Lenka Tréglová (37), vedoucí Ona Dnes:

Čekala jsem, že půjdeme do barev, a dopadlo to docela dobře. Naštěstí neměli v Mexxu nic růžového, háčkovaného ani s potiskem kočiček. Nejvíc se mi líbí ta vzorovaná sukně, ale v mokasínech půjdu jedině až do rakve. Ty jsou pro mě, trendy-netrendy, symbolem "módního důchodu".

Hodnocení módní redaktorky Lenky Poláčkové:

Zpočátku mě kombinace žlutého kabátu a křiklavě oranžové vyděsila. Ale na to, kolik je Emmě let, to dopadlo překvapivě dobře. Výrazné barvy Lence sluší.