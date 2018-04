Mami, ten svetr kouše

Děti se do vrstev svetrů a kabátků nechávají většinou navlékat jen neochotně. To, co vadí zdravému dítěti méně, může být pro alergika hotovým peklem. Víte, co alergickému dítěti obléci, aby se cítilo dobře?