Mami, co je to ten sex?

Ne o tom, jak přesně vypadá sexuální akt, ale o všem, čeho se sexualita týká.

"Kolem čtyř let se děti začínají zajímat, jak se dostaly ven, a záhy na to, jak se počátek života dostane dovnitř," podotýká sexuolog Ondřej Trojan.

Ideální chvíle pro vysvětlení, že "děťátko vyrostlo z vajíčka v maminčině bříšku a dostalo se ven otvorem mezi jejíma nohama, jemuž se říká pochva. A že semínko zanesl do maminčina bříška tatínek svým penisem, když se milovali," přičemž slovo milování má oba své významy.

Jak zajímavé jsou v tomto věku hry na doktora! "Pro rodiče je nejjednodušší využít dětských otázek během koupání. Neměli by se ani vnucovat, ani dotazy přehlížet," doporučuje dětský psychiatr Peter Pöthe.

Často se sexualita zužuje jen na technické informace o sexuálním aktu, pohlavních orgánech a o tom, jak fungují. Přitom do ní patří i identifikace s rolí táty a mámy.

K hovorům je dobré využívat situací, kdy potkáme těhotnou sousedku, na koupališti lze probrat, jak holkám rostou prsa. Když si kluci ve třech letech hrají s přirozením, je to zase dobrá příležitost vysvětlit, co je vhodné na veřejnosti a co v soukromí.

Žena není služka

Není jistě potřeba pouštět děti do rodičovské ložnice. K sexuální výchově patří i právo na soukromí a intimitu. A podobně: když se adolescent zavírá v koupelně, má na to plné právo.

Dítě automaticky vstřebává i to, nakolik ohleduplně se chovají rodiče k sobě navzájem i k okolí. Jak mohou mluvit o sexu se svým dítětem manželé, kteří se nebaví ani mezi sebou? Jak může být matka nápomocna své dceři a vyprávět jí o plnohodnotném milostném životě, když s ní manžel zachází jako se služkou?

Někdy může ve výchově pomoci třeba trenér nebo učitelka. Natálie Kratochvílová, učitelka občanské a rodinné výchovy z pražské jazykové základní školy Mikulandská říká, že se sexuální výchova u nich už zabydlela. Naopak sexuolog Ondřej Trojan, který chodí s dětmi do škol debatovat, si myslí, že ve školách je sexuální výuky stále málo.

Dětská sexualita je jiná než u dospělých. "Kolikrát si vykládá otec, že ho dcera svádí, ale ona si jen ověřuje a zkouší svoji roli ženy. V tomto případě je nejrizikovější vztah mezi nevlastní dcerou a nevlastním otcem. Dítě musí jasně vědět, že na jeho tělo nesmí nikdo sahat a že má právo to odmítnout. Samozřejmě s výjimkou nezbytného lékařského vyšetření," nabádá psychiatr Pöthe.

Nazí v sauně

Rodiče by s dětmi měli mluvit i o různách nebezpečných úchylkách některých lidí. "Je třeba je označit pojmem 'zlý' člověk, ne nemocný, protože děti mají sklon nemocné chránit a pomáhat jim," nabádá Pöthe.

Odmalička je dobré vést děti k přirozenému studu, vždyť některé části těla skrýváme. Ale někde to tak docela neplatí, například v saunách, což jsou dobrá místa k zapředení hovoru.

Třeba o tom, že zákony povolují sex sice už od 15 let, ale že je to věc každého a většina lidí začíná až v sedmnácti. "Dítě pak snáze pochopí, že až mu budou spolužáci tvrdit, že v patnácti to má každý za sebou, že tak trochu kecají," podotýká Ondřej Trojan.