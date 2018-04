Máme pro vás čtyři barvy na zimu

Zelená, šedá, červená a modrá. To jsou barvy, které dominují zimním kolekcím. Nebojte se jich a vyberte si pro sebe alespoň jednu z nich.

Nevíte, jestli vám právě tyhle barvy sluší? Nezoufejte. Určitě si i vy od každé barvy vyberete odstín, který vám sluší. Pomoci vám v tom může také barevná typologie.

Někdo tvrdí, že dělení na jarní, letní, podzimní a zimní typ je přežitek. "Já myslím, že barevná typologie se stále ještě provádí, ovšem není to tak, že bychom se podle toho striktně řídili," říká stylistka Petra Vodrážková. "Více ji používají například kadeřníci, kteří podle ní volí nejvhodnější barvu a odstín pro vlasy," dodává.

Pokud si ale pořád nejste jistá, které barvy jsou pro vás ty pravé, řiďte se alespoň tímto základním tvrzením: "Blondýnky a světlovlasé ženy by se neměly příliš oblékat do béžové a podobných nevýrazných barev. Tmavovlasé ženy by zase neměly chodit celé v černé, působí pak zbytečně tvrdě. Nejhůř jsou na tom asi zrzky. Najít pro ně ten pravý odstín je obtížné. Ale také by si měly dát pozor na béžovou, hnědou a světlé odstíny modré nebo růžové," vysvětluje Petra Vodrážková a zdůrazňuje, že ale opravdu vždy záleží na daném odstínu.

Jestli si nejste jistá, do kterého typu patříte, podívejte se například SEM.

Až doteď byla velmi módní zlatá barva. V zimě ji ale vystřídá jen jiný odstín šedé - stříbrná. Úzké džíny a vysoké kozačky budou "in" i v zimě. Pořiďte si k nim třeba tvídový kabát. Nezapomeňte ani na doplňky, zase se nosí dlouhé visací náušnice a široké pásky.