Máme pro vás 111 tipů na dárky pro každého

Význam Vánoc je sám o sobě velký a krásný, ale význam vánočních dárků jako by někdo přefoukl. Už to nejsou jen drobnosti pro radost, ale přímo dostihy v nákladnosti a trefnosti darů.

Těžko se asi vrátíme do časů, kdy malým dětem zářily oči radostí nad pomerančem a dvěma oříšky, ale zároveň bychom si na sebe neměli plést bič a kupovat dárky za polovinu měsíčního platu. Smršť všelijakých vánočních půjček také dokazuje, že už nekupujeme dárky podle svých možností, ale plníme jakýsi standard, rok od roku vyšší.

Chcete-li si zachovat zdravý rozum a aspoň pár korun na účtu, klidně si soukromě tyhle dárkové dostihy zakažte. Řekněte si, kolik peněz celkem jste letos ochotni utratit, a vydělte to počtem lidí, které budete obdarovávat. Za nejbližší členy rodiny pak pochopitelně utratíte o něco víc a za kamarády o něco míň. Ale aspoň budete mít rámcovou představu, do jaké částky se musíte vejít. A že se za dvě stovky, které vám vyšly, nedá nic hezkého koupit? Tak to se pletete. Prohlédněte si naše tipy a rozhodně v nich objevíte tu pravou věc nebo alespoň zajímavou inspiraci.

A až budete dárky nakupovat, nezapomeňte si pořídit i něco pro sebe. Jen tak pro jistotu, kdyby měl Ježíšek moc práce. Nebo dejte to, co vám padne do oka, jako tip svým příbuzným, kteří si marně lámou hlavu, čím vás letos překvapit. Máte tak jistotu, že se trefí do vašeho vkusu i potřeb.

Dárky pro kamarádku

Víte, co vaši kamarádku potěší nejvíc? Když si na ni vzpomenete s něčím zábavným, originálním a opravdu nečekaným. Vynechte tedy všechny obvyklosti a pořiďte jí něco, na co bude vzpomínat déle než do Štěpána.

Dárky pro partnera

Určitě ho dobře znáte, takže co by mu udělalo radost, vás nebude stát příliš mnoho přemýšlení. Pokud už pro něj úplně všechno máte a ještě byste ráda koupila nějakou veselou drobnost, podívejte se na následujících pět tipů na dárky, které zaručeně potěší každého muže.



Pět dárků, které potěší každého muže

1. Žádného muže rozhodně neurazíte lahví kvalitního alkoholu - osmnáctiletou whisky, kvalitním vínem nebo lahví šampaňského. 2. Počítačová hra ,střílečka‘ je univerzální dárek pro muže všech věkových kategorií. Který z nich nechce vítězit alespoň ve virtuálních bitkách? 3. Každý muž má mít nůž. A nejlépe ten klasický, totiž švýcarský armádní Victorinox. Může být i s MP3 přehrávačem nebo s 2GB flashdiskem. 4. S kovovou placatkou na kapku něčeho pro zahřátí je to jako s nožem: nesmí chybět žádnému muži! Pro náročné se prodávají i obšité kůží. 5. Kvalitní parfém je také jedním z dárků, s nimiž se nikdy nemůžete splést. Spolehněte se na některou z osvědčených značek od Gucciho po Adidas.

Dárky pro rodiče

S rodiči je to vždycky tak trochu těžké: všechno obvykle mají, v domácnosti jim nic nechybí, a když se jich zeptáte, co by potřebovali nebo chtěli pro radost, odpoví vám "hlavně zdraví". Pokud jim letos nechcete kupovat zase teplé svetry nebo nové bačkory, přinášíme vám pár tipů, co by je mohlo potěšit - a pokud si nevyberete nic vhodného, zkuste se inspirovat v odstavci "Dárky, které nejdou zabalit".

Dárky pro syna

Všichni kluci jsou hračičkové - a je jedno, zda je jim pět nebo padesát. Ať už ten váš malý muž raději hudbu nebo sport, určitě mu zahrajete do noty něčím lehce praktickým a přitom zábavným. Může to být jak hudební nástroj pro úplné začátečníky, tak sportovní náčiní nebo třeba jen ,obyčejná‘ sportovní láhev. A když vám skutečně dojde inspirace, pak nic nezkazíte, sáhnete-li po osvědčených drsných módních doplňcích s lebkami...

Dárky pro dceru

Je sice pravda, že holčičky nade vše milují "měkké" dárky, tedy ty balíčky, ve kterých se skrývá něco pěkného na sebe. Co však letos pro změnu menší dceru potěšit sladce růžovými hodinami do dívčího pokojíčku a té starší darovat digitální fotoaparát?

Dárky pro vás

Proč se zamýšlet nad dárky pro sebe? Přece proto, že vaše nejtajnější přání nezná nikdo lépe než vy. Pokud nechcete naoko nadšeně výskat nad novou sadou utěrek nebo knihou, kterou už jste dávno četla, pořiďte si během předvánočního dárkového shánění taky něco pro sebe. Jen tak, pro radost. Vyhnete se tak rozbalování a následnému skladování věcí, které vůbec nepotřebujete. A také ušetříte všem čas věnovaný vymýšlení, co by vás mohlo potěšit. Že to není moc romantické? A čtyři sady stejných mýdel snad jsou?

Dárky pro náročné

Samozřejmě že znáte někoho, koho nechcete "odbýt" jen tak nějakým všedním dárkem. Někoho mimořádného, komu chcete udělat radost něčím naprosto výjimečným a nezapomenutelným. Vybrali jsme pro vás jedenáct tipů, od designových drobnůstek až po klasiku v podobě lahve kvalitního šampaňského.

Dárky do stovky

... a pak máte kromě rodiny, příbuzných a nejbližších přátel ještě poměrně početnou skupinu známých, které o Vánocích neobdarovat zkrátka nelze. Jak jim udělat radost, být originální a finančně nevykrvácet? Nakupujte průběžně milé drobnůstky za cenu kolem sta korun, které můžete využít i v případě, že ve všem tom shonu prostě na někoho zapomenete.

DÁRKY, KTERÉ NELZE ZABALIT

1. Exotická dovolená

Víte, že na každoroční dovolené na chalupě jsou spokojení, ale proč by neměli vyzkoušet také něco vzrušujícího? Kupte jim dovolenou u moře!

2. Předplatné do divadla

Chodí spolu do divadla pravidelně a rádi? Pak se nemůžete splést, pořídíte -li jim roční předplatné!

3. Služby hospodyně či uklízečky

Jsou vaši rodiče hodně zaměstnaní a vytížení? Pak určitě ocení například služby úklidové firmy - to je originální a přitom velmi praktický dárek! Info například na www. domestica.cz

4. Lázeňské procedury

Lázně by jim šly k duhu, ale ještě do nich nikdy nevyrazili? Zaplaťte jim společnou dovolenou v lázních s balíčkem relaxačních procedur!www.lazne.net

5. Kurzy vaření

Jistěže umí skvěle vařit, ale co třeba kurzy, které pořádají vyhlášené hotely a kde se naučí připravit něco opravdu nového nebo originálního, a k tomu přímo od špičkových šéfkuchařů?