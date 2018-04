Máme děti strašit Mikulášem a čertem?

Někdo nedá na oslavy Mikuláše dopustit, protože čeká, že jejich ratolesti srovná alespoň pekelný doprovod. Jiní rodiče by pro změnu nepustili čerta přes práh, i kdyby měl kolem sebe houf andělů.

proč k nám chodí mikuláš? * Za tradicí stojí skutečná historická postava biskupa Mikuláše, který žil v první polovině 4. století v turecké Myře.

* Jedna z mnoha pověstí o jeho laskavosti vypráví, že zachránil tři sestry, které chtěl chudý otec prodat do nevěstince, protože by je bez věna neprovdal.

* Biskup Mikuláš tajně vhodil do komína hroudu zlata a odvrátil tím neblahý osud tří dívek. A právě v den jeho svátku se po celém světě slaví mikulášské radovánky.

"Pozvali jsme Mikuláše s čertem, když byly synovi tři roky. Jenže to, co se pak u nás dělo, připomínalo spíš běsnění psychopata než výchovnou lekci nadpozemské bytosti. Čerta musel ve finále srovnat manžel. A i tak se náš syn budil strachy každý večer až do Vánoc," vypráví Patrika Šlefrová, proč u nich doma letos pán s berlí nezazvoní.

Naproti tomu nedá na každoroční tradici dopustit matka tří synů Zuzana Sarboušková. "K nám budou chodit Mikuláš s čertem tak dlouho, dokud kluci nepochopí, že to nejsou nadpřirozené bytosti, ale náš soused, a dokud budou věřit, že peklo existuje a můžou se tam dostat."

Výchovná lekce, nebo stres?



Rodiče, kteří si pozvou domů mikulášskou družinu, by si měli podle psychologů uvědomit, že dítě do sedmi let zpravidla považuje postavy Mikuláše, čerta a anděla za opravdové. A pokud čert vypadá ďábelsky, děti se mohou zbytečně vyděsit. Je tedy nutné si uvědomit, jestli pro vaše dítko je výchovná lekce s pytlem z pekla opravdu nutná a v jeho věku vhodná.

"Zejména od tří do čtyř let a pak mezi sedmi a osmi mají děti období strachu. Představivost jim pracuje na plné obrátky a světu kolem sebe příliš nerozumí, takže si ho zabydlují tajemnými bytostmi. Pokud jsou děti úzkostlivé, mívají noční děsy, nepříjemné sny a jsou lekavé, bylo by nejlepší čerta vynechat, Mikuláš zapůsobí i sám o sobě. Nadílky u vyrovnaných dětí, které se příliš nebojí, se může zúčastnit i čert, ale bez přílišného křiku, strašení či dokonce výprasku," říká psycholog Radim Opatrný.

Batolata nerozumí, ale…



Jestli máte doma kromě malého zlobidla i miminko, tak nechte raději čerta přede dveřmi, Mikuláš bude stačit. Kojenci a batolata sice celému rituálu nerozumějí, ale přesto nebo právě proto by se neměli účastnit srdceryvných scén s vyděšenými staršími sourozenci.

"Malé děti zhruba do dvou let mohou čertovské řádění vnímat jako ohrožující a stresové, což může zanechat stopy na jejich jinak klidném spánku v příštích dnech nebo i týdnech. Takže já rodičům radím buď miminko předat babičce, nebo Mikuláše pojmout jinak. Třeba bez čerta nebo někde na náměstí ve společnosti dalších dětí."

Užijou si hlavně školáci



Možná vás teď napadá, kdy vlastně je ten pravý čas. Malí čerta nemohou, prvňáčci se také bojí, tak kdy? Asi nejvíc si pátého prosince užijí děti kolem osmi let. Starší děti už jasně celou situaci vnímají jako hru. Ještě se možná trošku bojí, ale jenom tak, aby je to bavilo a vzrušovalo. Uběhne rok a už se rády samy převlečou do umouněných kostýmů, aby strašily malé a hloupé, kteří ještě věří na čerty.

mikuláš, který nezklame vás ani děti * Domluvte se se známými a dejte maskovanou trojici dohromady sami. Skupinka z ulice sice může u vás doma sehrát pořádné divadlo, ale rizika jsou značná, od přehnaného strašení až po záhadné zmizení věcí, které se dají vynést v kapsách. * S výstrojí klidně improvizujte, dětská fantazie udělá většinu práce za vás. Důležité jsou mikulášské vousy a berla, čertovské rohy a ocas. Rozhodně si ale dejte záležet na změněných hlasech. * Pokud nemáte přestrojení, nezoufejte, rozhovor a třeba i boj s čertem se můžou odehrát i za zavřenými dveřmi. Stačí patřičně zajímavé zvuky a dětská fantazie udělá své. * Pokud nemáte žádné kamarády, kteří by se za špinavého čerta oblékli, tak vězte, že pekelníka s Mikulášem a s andělem si můžete objednat nejen po telefonu, ale i na webu. Agenturu si ale prověřte, ať jste v bezpečí. * Děti snášejí Mikuláše a hlavně čerty lépe venku, tak s nimi jděte na procházku. Ideální navíc je, když budete hrát roli jejich ochránců. Takže nepodstrkujte bránící se ratolest čertu ani mu ji necpěte do pytle, byli byste za zrádce!

Taťka rákoska i Černý Petr



Kdo si myslí, že mikulášská nadílka je česká specialita, ten se mýlí. Jak slaví svátek svatého Mikuláše jinde v Evropě?

Polský Mikolaj navštěvuje děti v noci z 5. na 6. prosince a dárky jim schovává pod polštář,

případně do velké ponožky. Děti ho ovšem nevidí a strach z jeho pekelného doprovodu nemají.

V Rakousku, Chorvatsku nebo v Maďarsku se po Mikulášově boku objevuje jeho strašidelnější obdoba zvaná Krampus.

V Německu chodí nejčastěji trestat zlobivé děti Pacholek Ruprecht s řetězy a metlami.

Originálního společníka má nizozemský a vlámský Sinterklaas, kterého doprovází Černý Petr. Připomíná maurského služebníka, jehož si v minulosti s oblibou pořizovali španělští šlechtici a bohatí kněží na špinavou práci.

Ve frankofonní části Belgie chodí s Mikulášem Taťka rákoska, ve Švýcarsku zase vousatá postava v dlouhé černé kápi zvaná Schmutzli.

Máme strašit děti Mikulášem a čertem?