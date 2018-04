Máma je hodná, ale s tátou je víc legrace, uvedly děti v průzkumu

Cílem výzkumu, který proběhl v loňském a letošním roce v rámci projektu Klíče pro život, bylo zjistit, co děti od šesti do patnácti let ovlivňuje, z čeho mají strach a jak vnímají své okolí. Výsledky mimo jiné ukázaly, že děti z chudších a méně vzdělaných rodin trápí víc starostí a jsou méně šťastné.

S tátou je větší legrace

"Maminku oproti tatínkovi vnímají jako hodnější nebo tak, že jim spíše pomůže. Tatínek je podle dětí vnímán jako přísnější než maminka, ale na druhou stranu je s ním zase větší zábava," uvedli výzkumníci z NIDM na webových stránkách projektu. Na otázku, zda má otec na dítě dost času, však odpovědělo kladně jen 32 procent dotázaných. U kamarádů si nejvíce děti cení toho, že jsou zábavní, učitelku pak nejvíc školáků označilo jako chytrou, přísnou a spravedlivou.

Oslovení školáci se také shodli na tom, že máma s tátou je nejvíc ovlivňují, a to jak ohledně oblečení, tak v otázce trávení volného času. "Rodiče ale hrají důležitou roli i v tom, jaké věci si děti kupují, jaké mají názory nebo jak se chovají k ostatním," stojí ve zprávě. Názor kamarádů je pak nejdůležitější ve věcech jako hudba, styl oblékání nebo účesu. Vliv médií si přitom školáci téměř nepřipouštějí.

Do divadla nebo do kostela? Díky, nechci!

"Rodiče dětí ohrožených sociálním vyloučením se daleko méně zajímají o způsob trávení volného času svých potomků. V těchto rodinách také děti pociťují méně soukromí a cítí se méně příjemně, naopak jsou zde častější hádky," konstatovali badatelé. Děti z chudších a méně vzdělaných rodin se také častěji bojí nezaměstnanosti a ekonomických problémů. Navzdory tomu polovina dětí v průzkumu uvedla, že obavy nemá žádné.

Volný čas s rodiči pak nejvíce dětí tráví sledováním televize, společným stravováním a povídáním si. "Starší děti na rozdíl od mladších chodí s rodiči méně často na výlety, ale věnují se více společným koníčkům. Nejméně populární jsou návštěvy divadla a kostela," zjistil výzkum.

Jen 18 % dotázaných dětí by se obešlo bez internetu. Ilustrační snímek

Internet válcuje televizi

Co se týká televize, tu má ve svém pokojíku na 30 procent dětí. "Nabízí se odpověď, že řada rodičů její pomocí řeší způsob trávení volného času svých dětí, anebo dokonce můžeme říct, že takto řeší vlastní volný čas. Dítě si pustí televizi a rodiče nejsou rušeni," myslí si výzkumníci. Téměř 80 procent dotázaných vlastní také mobilní telefon, téměř polovina MP3 přehrávač a 43 procent dětí počítač. Zatímco bez televize by se obešla zhruba třetina dotázaných, internet je postradatelný jen pro 18 procent dětí. S vyšším věkem dětí pak důležitost internetu oproti televizi ještě roste.

Celá výzkumná zpráva bude k dispozici na konci května, na základě jejích zjištění budou zpracovány návrhy na změny zákonů týkajících se dětí a mládeže.