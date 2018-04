Mám vážně poškozená játra. Může za to lék na migrénu

Žil jsem s pocitem, že jsem zdravý, že je s mým tělem všechno v pořádku. Abych měl jistotu, nechal jsem si u praktického lékaře udělat krevní testy.

Jenže se ukázalo, že mám vysoké hodnoty jaterních testů. Začal jsem užívat léky, ale ani po nich se to nezlepšovalo. Právě naopak. A tak jsem šel ke specialistovi a na ultrazvuk.

Pane, nejste alkoholik?

Na ultrazvuku lékař diagnostikoval těžší poškození jater a ptal se, jestli nejsem alkoholik, což jsem samozřejmě odmítnul.





Léková hepatitida Jde o poškození jater léky. Je diagnostikováno zhruba u 2 až 5 procent jaterních poškození. V prvním případě léky poškozují játra přímým toxickým účinkem a tak lze nemoc snadněji předvídat. Druhým typem je takzvaná sekundární toxicita, která se objevuje nepředvídatelně. Druhý typ poškození jater je častější.

Specialista v jaterní poradně mi udělal testy na všechny infekční choroby. Těch zkumavek bylo opravdu hodně. Po prvním testu se nic nezjistilo. Následovalo další kolo na ještě záhadnější onemocnění, která se ovšem rovněž nepotvrdila.

Prostě nikdo nezjistil, co může být důvodem mých potíží.

Objev na internetu

Tak jsem to začal zkoumat také sám. Hledal jsem na internetu, co může způsobovat jaterní poškození. Do vyhledávače jsem zadal i název léku, který jsem jeden rok používal na migrénu na předpis od neurologa.

Byl to Depakine Chrono secable 500mg. Přinesl mi relativní úlevu od palčivých bolestí a zmírnil migrénové záchvaty.

Vykoupením od bolestí hlavy však byla poškozená játra. Jak jsem se dočetl, tento lék může způsobovat vážná poškození jater.

Po konzultaci s jaterním specialistou jsme došli ke společnému závěru: léková hepatitida.

Chtěl bych tedy upozornit na to, jaká nebezpečí mohou způsobovat léčiva v neurologii. Po takové léčbě se musí jaterní testy pečlivě sledovat, což se ovšem v mém případě nestalo.