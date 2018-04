Mám v Africe druhý domov

Do Afriky se Kateřina dostala trochu paradoxně díky studiu v Anglii. "Po studiích financí a bankovnictví v Praze jsem získala stipendium na univerzitu v Cambridgi, a když jsem pak hledala práci v zahraničí, naskytla se mi možnost učit ekonomii v Nigérii. Nikdy předtím jsem se o Afriku nezajímala a měla jsem o ní jen mlhavé představy. Když jsem tam pak přijela, otevřel se mi nový svět," vypráví Kateřina o svém prvním setkání s africkým kontinentem.

"V Nigérii jsem si poprvé uvědomila, že jsme smrtelní. Zatímco tady člověk nepřemýšlí o tom, že by se mu něco mohlo stát, a pořád má na všechno dost času, tam smrt patří k běžnému životu. Také jsem se tam prvně setkala s opravdovou chudobou. Člověk si pak uvědomí, že život může skončit kdykoliv a že má cenu ho žít tak, aby každý den něco přinesl a měl smysl."

Po návratu do Čech se Kateřina spojila s organizací Člověk v tísni a vymyslela projekt, jak pomoci nezaměstnaným a nemocí AIDS sužovaným obyvatelům Namibie, která byla tehdy před čtyřmi lety jednou z prioritních zemí pro českou rozvojovou pomoc. V namibijském městečku Keetmanshop vybudovala s kolegy komunitní centrum a chráněnou dílnu, určenou především pro HIV pozitivní a nemocné AIDS. Ti to mají s hledáním práce nejtěžší. V dílně vyrábějí rukodělné výrobky z korálků, pštrosích skořápek a textilu, které se pak prodávají ve větších městech, mimo jiné také v Čechách (v prodejnách Sanu Babu). "Je to práce velmi intenzivní nejen po té čistě pracovní stránce, ale i po té emocionální. Se zaměstnanci řešíme i jejich soukromé problémy, a to člověka hodně vyčerpává."

V Africe se Kateřina, za svobodna Kašová, seznámila i se svým manželem, ukrajinským chirurgem. "Tak dlouho jsem vodila pacienty do nemocnice, až jsme se konečně potkali," směje se. Fakt, že její manžel stejně jako ona denně pracuje s lidmi nemocnými AIDS, přijímá střízlivě. "Když se člověk chrání a dává si pozor, bezprostřední nebezpečí mu nehrozí," říká Kateřina, která považuje Namibii za svůj druhý domov.

"Samozřejmě bych se někdy chtěla vrátit do Česka," říká. "Ale bude to záležet i na manželovi, protože pro něj jako pro Ukrajince není jednoduché získat tady povolení vykonávat lékařskou praxi." Ani po případném návratu domů Kateřina neplánuje, že by se znova věnovala své původní profesi. "Viděla jsem věci, které mi změnily hodnotový systém, a i když peníze jsou důležité, pro mě to není ta největší motivace. To, co dělám teď, je pro mě velmi naplňující zaměstnání, a to bych někde v bance těžko našla. Afrika mě poznamenala a jsem jí za to vděčná."