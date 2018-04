Mám recept, jak počít kluka!

Chcete kluka, či holčičku? „Zaručený“ recept nabízí rodičům inzerát Jitky Malé z Českých Budějovic. Ta slibuje, že umí s pětadevadesátiprocentní jistotou vypočítat, kdy přesně má pár počít dítě, aby se narodil potomek s „vytouženým“ pohlavím.

Stačí dvě stě korun a důchodkyně poradí, jak na to. A nijak přitom neskrývá, že si myslí, že každý muž by měl mít svého syna.

„Je mi líto Karla Gotta, i toho z Olympiku, Petra Jandy, že nemají kluky. Pořád samé holky. Já totiž myslím, že každý chlap by si toho svého kluka zasloužil,“ říká.

„A přitom je to tak jednoduché, jen se řídit mou radou. Já vím, že to ženy nerady slyší, a koneckonců, když mému muži dcera sedla na klín, pošimrala ho na bradě a řekla: Ty můj kluku ušatej, tak se chlap roztekl blahem. Ale je fakt, že nejdřív každý touží po klukovi. Tak proč mu to nesplnit?“ vysvětluje Jitka Malá, proč za mírný poplatek počítá ty správné dny pro početí syna či dcery.

Metoda je tajná

„Nebudu říkat, jak to počítám. Ale záleží na věku ženy, kdy chce počít, i na dni v měsíci. Ovulace je prostě nejdůležitější. Příroda to má zkrátka tak zařízené, že někdy se statisticky víc rodí holky, a když rodiče počnou dítě o pár dní později, tak se zase rodí víc kluci,“ povídá.

Jitka Malá si za přepočet dřív nechávala od spokojených rodičů zaplatit lahví šampaňského. Jenže jí pak po porodu často zapomínali lahev přinést, tak si dnes účtuje za své služby dvě stě korun. „Je to jen takový příspěvek za radu. Ale věřte, je to letitá a ověřená zkušenost. A dá se to ověřit i zpětně. Řekněte datum, kdy jste počali se svým mužem dítě, a já vám řeknu, jakého je pohlaví,“ tvrdí.

Může to vůbec fungovat? Gynekologové jsou vůči podobným metodám skeptičtí, i když neochotně přiznávají, že na některých bude něco pravdy.

„Většina zaručených metod spadá do kategorie babských pověr,“ říká pražský gynekolog Tomáš Řádek. Pravdivé je podle něj snad jen tvrzení, že pohlaví se dá naplánovat podle doby, kdy žena ovuluje. A tajná metoda Jitky Malé takový způsob připomíná.

„Sám jsem měl několik pacientek, které tuto metodu vyzkoušely a dočkaly se vytouženého pohlaví dítěte. Ale může to být samozřejmě jen shoda náhod. Těžko říct. Jedinou opravdu jistou metodou, jak mít dítě konkrétního pohlaví, zůstává genetické inženýrství,“ říká gynekolog Řádek.

Dnes je totiž věda tak daleko, že umí pohlaví budoucího dítěte „naprogramovat“. Spermie, které po spojení s vajíčkem vytvoří kluka, se totiž liší od spermií, z nichž po spojení s vajíčkem ženy vznikne malá slečna. A oba druhy spermií jdou od sebe oddělit, takže při umělém oplodnění jde prakticky zařídit dítě na přání...

„Jenže se to nedělá. Je to nelegální,“ konstatuje gynekolog Pavel Čepický. Smí se to udělat jen v případech, kdy páru hrozí, že se kvůli genetickému zatížení přenese na jedno pohlaví dítěte choroba. „Proto se cíleně zařídí, aby se rodičům narodil potomek toho pohlaví, kde genetický přenos choroby nehrozí,“ popisuje Čepický.

Takže pak se rodiče, kteří si přejí potomka určitého pohlaví, spoléhají na více či méně fungující pověry. A mezi těmi jsou i úplné nesmysly, jako třeba lehnout si do postele při milování tak, aby hlava ženy směřovala k severu, pokud chtějí rodiče chlapce. Jiné rady však mají alespoň nějaký reálný základ. Jenže razítko a záruku na to rodičům stejně nikdo nedá.

Porodník: Je to magie

Brněnský porodník Vít Unzeitig proto míní, že většina podobných metod je na hranicích magie. „Jsem k nim velmi skeptický. Podobné mýty se šíří už nejméně sto let a neexistuje studie, která by pravdivost některého z nich potvrzovala. Stoprocentně se dá ovlivnit pohlaví potomka pouze laboratorně,“ říká.

Jenže proti tomu stojí stovky lidí, kterým to náhodou vyšlo, a kteří tudíž budou přísahat na tu či onu „zaručenou“ metodu. Je to opravdu jen náhoda? A je to správné a etické, vybírat si takto pohlaví dítěte? Petr Příhoda, který vyučuje lékařskou etiku na Univerzitě Karlově, na tom nic podivného nevidí. Podle něj co svět světem stojí, budou si lidé tajně přát potomka určitého pohlaví.

„Nic nemravného na tom není. Lékařka má právo si vyvěsit v ordinaci jakýkoliv leták a přání rodičů, aby se narodil chlapeček nebo naopak holčička, je taky normální. Tedy pokud neskončí tím, že se narodí chlapeček a rodiče ho zardousí, protože chtěli holčičku,“ říká lékař.

V každém případě jedna pověra říká, že kupovat modré nebo růžové oblečky dřív, než se potomek narodí, nosí smůlu. Je to sice pověra, ale má reálný základ: i lékař při pohledu na ultrazvuk se může mýlit a počkat s nákupem oblečků se pak vyplatí...