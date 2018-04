Mám ráda ženskou společnost a energii, říká herečka Vendula Křížová

Vizitka Vendula Křížová (39) se narodila v Opavě. Vystudovala dramatické oddělení Státní konzervatoře v Ostravě. Po škole odešla do Prahy a nastoupila do Divadla na Vinohradech, kde působí dodnes. Hostuje v Dejvickém divadle, účinkovala na Letních shakespearovských hrách. Od konce osmdesátých let se objevuje ve filmu a televizních inscenacích. Zahrála si v několika pohádkách i seriálech, například v Životě na zámku, Ordinaci v růžové zahradě a nyní ji můžete vidět v Cestách domů. Žije s hercem Oldřichem Víznerem. Mají spolu Anežku, Alberta a Ferdinanda.

"Moji dva synové a dcera jsou vlastně strejdové a teta mých vnoučat," říká Vendula Křížová. Hlídací babičkou však není.

"Ono to u nás dost často funguje tak, že svoje děti dávám hlídat nevlastním dcerám. Velkou hlídací posilou je také Viktorka, třetí dcera Oldy. Vzájemně si vypomáháme, jak se dá. Pozice babičky je přece jen o něco lepší než pozice matky, obrovskou výhodou je, že nenesete zodpovědnost za výchovu vnoučat. Vždycky máte možnost dítě vrátit rodičům," říká matka tří dětí.

Mít tak velkou rodinu nikdy neplánovala, i když děti chtěla. "Rozhodně jsem je vždycky chtěla. Když se nám narodila Anežka, byla to čtvrtá dcera mého muže a tehdy jsem Oldovi řekla, ať nepočítá s tím, že si to odbyl jedním dítětem," říká.

"Takže pak přišel Bertík. Ale když děti začaly chodit do školky, najednou mi přišlo strašně líto, že už nikdy nezažiju narození dítěte, že nebudu mít miminko," vzpomíná herečka. "Ptala jsem se sama sebe: A to je jako všechno? Tak máme ještě Ferdu."

S Oldřichem Víznerem je už čtrnáct let, zatím se však nevzali a nejspíš se na tom nic nezmění. "Spíš to vidím tak, že už zůstanu svobodnou matkou," míní. Soužití s partnerem o čtvrt století starším má podle ní své výhody, ale i nevýhody. Když se jejímu muži nechce jít do společnosti, vyrazí sama s kamarádkami.

"Mám ráda ženskou společnost, ženskou energii, intuici, nabízí mi poučení i nadhled, ženy jsou empatičtější než muži," přiznává Vendula Křížová.

"Naproti tomu mužská společnost je zábavná, vzrušující, což samozřejmě nás ženy přitahuje. Zrovna nedávno jsme takhle s partou kamarádek vyrazily na pánský striptýz," říká Vendula Křížová.

Bylo to prý zábavné, jen nechtěla sedět příliš vepředu. "Představa, že bych byla v první řadě a musela nějakému muži dávat peníze za slipy, tak to by se mi vážně nechtělo. Mě na tom celém spíš zaujalo, co všechno tam bylo za ženy. Byly nás tam asi dvě stovky, od sedmnáctek až po sedmdesátileté, a byla tam neuvěřitelně příjemná atmosféra a energie," vzpomíná.