Mám kopačky?! Pomsta bude sladká, krutá, rafinovaná... tragikomická

Mstili jste se někdy svému bývalému partnerovi?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 20. září 2008. Anketa je uzavřena. NE 2710 ANO 815

Sladké, kruté, rafinované, zákeřné... A společná vlastnost? Tragikomické.

"Nutkání pomstít se bývá zpravidla spojeno především se zraněním ega, s něčím, co nás hluboce emočně zasáhlo. Pak se tedy nedivme, že právě mezi expartnery bývá podobné jednání poměrně časté," popisuje stav manželský poradce Petr Šmolka. Pomsta podle něj přichází po fázi "popření", kdy stále věříme, že se probudíme a zas bude vše při starém.

Pak nastupuje zoufalství a po čase fáze zloby. "Právě v ní bývá tendence pomstít se nejsilnější. Zloba může být úlevná – bývalého partnera si musíme zošklivit, abychom se lépe vyrovnali se skutečností, že je ‘bývalý‘.

Dalšími fázemi je tzv. "druhá puberta" – nutkavá potřeba užívat si – a nakonec nastoupí úlevná fáze vyrovnání. Hloupé je, když v kterékoli z těchto fází ustrneme, čímž si zablokujeme cestu ku konečnému vyrovnání," tvrdí odborník na partnerské vztahy.

Spojuje vás už jen váš vztek

Právě jste přišla o vědomí vlastní přitažlivosti a po několika dalších týdnech jste se vzdala poslední naděje, že se k vám vrátí. Vztek je poslední způsob, jak zůstat s bývalým ve spojení. Ale abychom nebyli nespravedliví – pokud jste opustila vy jeho – je dost možné, že zlost a deprese teď cloumají jím. Touha po pomstě totiž nemá hranice mezi pohlavími.

"Je dána spíše emoční stabilitou na straně jedné a labilitou na straně druhé. S tím, že labilnější jedinec se častěji uchyluje k nějaké výrazné reakci. Buď obrátí bolest a zlobu vůči sobě a přivodí si stavy deprese, nebo je obrátí navenek, definuje si viníka a tomu se pak mstí. Nemá-li žádný náhradní objekt (podlého svůdce či svůdkyni), pak se jeho zloba skutečně dost často obrací proti bývalému partnerovi," říká Petr Šmolka.

V extrémních případech se "sladká" pomsta dostane i do médií, když žena uřízne za nevěru svému bývalém penis. Běžnější a oblíbené jsou ale spíš propíchnuté pneumatiky nebo jinak poškozená auta někdejších lásek. Velkolepou "školou škodolibostí" může někomu posloužit proslulý americký snímek Válka Roseových.

Stávají se z nás vynalézaví škodiči. Jdeme po všem, co máme s dotyčným nějak emočně spojeno. Začínáme pomluvami, pokračujeme ničením předmětů, až nakonec devastujeme jeho majetek. Jednou z forem pomsty je také rychlá náhrada a nový vztah. Pomsta vystavená co nejvíce na odiv: ať ten zrádce vidí, jak rychle jsme se s jeho zradou dokázali vyrovnat. "Občas pak zíráme spíše my – v němém úžasu, co se nám to vedle nás z rychle nabytého partnera vylíhlo za exota," dodává Šmolka.

Neblahé následky mívají útoky mířené skrze další a nevinné osoby. Případy, kdy jeden z partnerů odmítá druhému po rozvodu "půjčovat" děti, jako by byly věci, nejsou zdaleka ojedinělé. Jeden navádí děti proti druhému a přes ně si dospělí vyřizují účty. Taková strategie je ovšem velmi krátkozraká.

Ať je způsob naší pomsty jakýkoliv, výsledek bývá tristní. Ztraceného partnera nezískáme, spíš naopak. A navíc, jak říká psycholog Šmolka: "Paradoxem je, že akty pomsty vlastně saturujeme i některé potřeby toho, kdo nám ublížil. Dáváme mu tím totiž najevo, jak je pro nás významný."

Pokud si snad naivně myslíme, že pomstou ulevíme přinejmenším sami sobě, protože jejím prostřednictvím vypustíme vlastní vztek, pak je namístě si uvědomit, že něco jako "regulérní a spravedlivá" odplata neexistuje.

"I když připustíme, že nám ten druhý chtěl rozchodem ublížit, pak vlastně tou nejrafinovanější pomstou bude, pokud jsme skutečně v pohodě," vysvětluje Šmolka. Kromě toho s první pomstou roste chuť, a tak postižený má potřebu nalézat další a další formy její podoby.

Co tedy se zlostí?

Zbavte se vzteku konstruktivním způsobem. Vyhoďte všechny věci, které vám vašeho bývalého připomínají. Pokud se opravdu nemůžete zbavit myšlenek na něj, pak zvažte návštěvu poradny nebo psychologa, který by poskytl nezaujatý pohled na to, co cítíte a prožíváte, a poradil, co s tím.

Zvítězíte, pokud se vám podaří přesunout pozornost k jiným aktivitám, naleznete (nebo věčným naříkáním neztratíte) přátele, koníčky a třeba i tak úlevné fyzické odreagování, ať už půjde o fyzicky namáhavou práci či sport. Pak se vám nejen uleví, ale snáz se vám bude překonávat i jinak vcelku přirozená touha se mstít.