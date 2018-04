Mám doma dědka

Byl o 15 let starší a s mým manželem sedícím večer v trenkách s pivem u televize se nedal srovnávat ani se zavřenýma očima.

Zdeněk byl ovšem ženatý a tenkrát nebylo možné, aby se rozvedl. Byla to velká láska, ale skončila, když odjel služebně do zahraničí. Uplynulo 25 let. Já se mezitím rozvedla a měla před svatbou s novým přítelem Mílou.

Jdu si takhle po Národní třídě a najednou před sebou vidím Zdeňka. Srdce mi začalo bušit jako o závod. Byl to on, stále elegantní, usměvavý, můj úžasný. Padli jsme si do náručí. Jako by těch 25 let ani nebylo. Teď už jsem byla pevně rozhodnutá, že si nenechám uniknout štěstí pod rukama. Trvalo dalších 7 let, než jsme mohli být spolu. Během těch 7 let jsme doháněli všechno, co nám předtím nebylo dopřáno. Rozešla jsem se s Mílou a čekala, až bude volný i Zdeněk.

V den mých 58 narozenin mě Zdeněk požádal o ruku a chvíli na to jsme se vzali. Nebylo lehké zvykat si na stará kolena zase na bydlení s cizím mužem. Dokud jsme spolu chodili, bylo to jiné, ale byla jsem tak šťastná, že se mi vyplnil můj životní sen, že jsem byla pevně rozhodnutá nenechat se odradit. Bohužel, teď se z mého manželství stala ošklivá noční můra.

Je mi 63 let, cítím se ještě v plné síle, ale Zdeňkovi bude za chvíli 80 let. Přestal dbát na hygienu, musím dohlížet, aby si čistil zuby nebo měnil spodní prádlo. Častokrát je až do oběda v pyžamu, nechce nikam chodit. Ve společnosti mi dělá ostudu. Chodí v rozdrbaných věcech a odmítá se jich vzdát. Klidně vyjde na ulici s vykasanou nohavicí, každou ponožkou jinou, v děravých kalhotách. Když mu to vyčítám, směje se, že je to nedbalá elegance.

Jsem zoufalá. Kde je ten můj elegán? Místo zábavných historek vypráví oplzlé vtipy. Nemůžu s ním jít ani na kávu, je rozčilený, kolik co stojí, a vyčítá mi, že vyhazuju peníze za divadlo nebo nové oblečení. Naše manželství se změnilo na pečovatelskou službu. Mám doma starého protivného dědka otráveného životem. Co mám dělat? Nedávno jsem potkala kolegu z práce mého věku. Moc si rozumíme, ale je to morální?

1. Mám se dál starat o Zdeňka a začít si románek s mužem mého věku?

2. Mám se se Zdeňkem rozvést a začít nový život?

3. Mám to všechno vydržet, protože taky jednou budu stará, a modlit se, že tu už Zdeněk dlouho nebude?

4. Mám mu otevřeně říct, že mám přítele, a jemu najmout pečovatelku?

