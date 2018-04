Mám dítě a hledám muže. Rady pro rozvedené a svobodné matky, jak se seznámit

Žádný jasný návod na to, jak "sbalit" správného muže pro sebe a dobrého náhradního otce pro děti, neexistuje, a ani nemůže. Každá osamělá matka se nachází v jiné situaci – osobní, zdravotní, finanční, roli hraje i to, zda ona byla opuštěna, nebo jestli ten rozhodný krok udělala sama. Z příběhů žen, které podobnou cestou už prošly, se dá vysledovat i několik nápadů a doporučení, které vám mohou pomoci.

Vnitřní nepřítel

Zrada, ponížení, selhání, smutek – pocity, které vás přepadnou, když vás dlouholetý partner opustí. Zvlášť když s ním máte potomstvo. A velká část těchto nepříjemných emocí na vás čeká i v situaci, kdy vy jste byla ten, kdo "třískl" dveřmi.

V této fázi většina žen na žádného nového muže vůbec nemyslí. Pořád ještě se v ní, někdy nepřiznaně, pere láska k otci dětí (kdyby mě odprosil, vzala bych ho zpátky) s jeho zavržením (nestojí mi za to). Nicméně jistá část žen v této chvíli svoje pocity řeší "náplastmi".

Psychologové tomu říkají kompenzační vztahy nebo sebepotvrzující promiskuita. Prostě aby si dokázaly, že jsou pro muže (když už ne pro toho původního) stále atraktivní, a taky aby "dohnaly" léta strádání, střídají milence.

"Chtěla jsem si užívat. Což byl překvapivě trochu problém, protože každý, který se mi líbil, chtěl hned vztah. Snad schválně jsem si proto vybírala typy, se kterými bych v životě vztah mít nechtěla. Asi abych měla snazší to odmítání," vzpomíná jednatřicetiletá Eliška.

Tenhle druh vztahů je vlastně celkem logický, ale doporučit jako porozchodová terapie se nedá. Některé ženy toho, co v tomto divokém období zažily, později litují a stydí se za to. A navíc, dost často podobný přístup ublíží některé z mužských "obětí", což rovněž není pocit, se kterým se všem žije lehce.

Rada: Zvažte, jestli umíte a chcete být "potvora". Vy s tím pocitem budete žít dál.

Kukla

"Deset měsíců po rozchodu mě muži naprosto nezajímali. Měla jsem pocit, že by si to každý chlap šeredně odskákal za mého ex, nebo že bych padla do otevřené náruče prvnímu blbovi, který by mě chtěl," vypráví dvaačtyřicetiletá Irena.

Je úplně normální a není znakem počínající a doživotní frigidity, když několik měsíců (i pár let) po tom, když jste s dítětem zůstala sama, nemáte na muže ani pomyšlení. V té první fázi se totiž musíte nejdřív vyrovnat s tím, že co bylo, už není. A většinou taky věnujete opravdu hodně energie do toho, abyste zvládly péči o dítě. Najednou jste na ranní odvody do škol samy, stejně tak na odpolední program dětí a večerní uspávání. Do toho dost často bojujete s výrazně prázdnější peněženkou, než když jste na všechno byli dva.

"Pud sebezáchovy velel postarat se nejdřív o děti. Rozcházeli jsme se v době, kdy jsem měla malý a nepravidelný příjem, ze kterého bych sebe a děti neuživila. Úplně jsem proto musela změnit zaměstnání. A teprve když jsem měla existenční starosti aspoň částečně vyřešené, mozek se nějak odblokoval a začala jsem myslet i na partnerský vztah," říká osmačtyřicetiletá Lucie. Do této etapy se nový muž vážně nehodí, protože nejdřív si ten ukončený vztah musíte "odžít", vyrovnat se s ním. Pokud do toho naskočí někdo nový, tak se proces neurychlí, jen zkomplikuje. Do nového vztahu, aby vůbec měl šanci, musíte jít s čistým štítem – už bez pocitů bolesti a zrady.

Rada: Dopřejte si čas na zotavenou.

Jdeme na to

Princové z nebe nepadají, takže v okamžiku, když už by se ženě na nějaké to rande chtělo, najednou řeší, kde k pozvání vůbec přijít. A opět hrozí dva extrémy: zaprvé beru cokoliv. Velmi nedoporučujeme, protože vystřízlivění bude kruté.

"Případ mé známé, vysokoškolačky, která si záhy po rozvodu nastěhovala domů instalatéra, který jí přišel něco opravit, je dost odstrašující. Raději sama luštit sudoku než instalatéra po boku (nic proti instalatérům)," vypráví pětatřicetiletá Laďka.

Druhým extrémem jsou nereálné a neskutečně vysoké nároky v duchu hesla "když už, tak už" a "rozhodně chci mnohem lepší model než posledně". Některé ženy si tak pro navazování kontaktů s novými muži vytvoří v podstatě test přípustnosti a v duchu odškrtávají jednu kolonku za druhou. Je milý? Je hezký? Má dobrou práci? Je vysoký? Je velkorysý? Čte stejné knížky?... Když hned v úvodu muž neprojde tímto hustým sítem, nehrozí další kontakt. Tím pádem se nemůže stát, že po čtyřech hodinách na kávě zjistíme, že sice nový objev čte jinou literaturu, má deset kilo nadváhy, ale jinak je to neskutečně zábavný a chytrý kluk. Tento sebezničující přístup hrozí často těm, které muže hledají už dlouho. Čím více neúspěchů, tím vyšší nároky a větší nedůvěra.

Rada: Dejte mužům šanci.

Kudy kam?

Přiopilá čtyřicítka v baru nad ránem s největší pravděpodobností muže svého dalšího života nenajde. To je jasné, jenže kde brát? První a osvědčenou metodou je navázat na "starý život". Třeba před vztahem s vaším bývalým existovala někde parta lidí, kterou jste ráda vídala. Volejbal, Porta, spolužáci z gymplu, vodáci...? Zkuste s nimi obnovit spojení.

"Já jsem oprášila starý telefonní seznam a zavolala pár kamarádkám i exmilencům. Většinou to byla fajn setkání a přes ně jsem se dostala třeba zase do jiných part. A z jednoho ex se stal novomilenec," vzpomíná Irena.

Druhou možností je využití dobrosrdečných kamarádek – tedy starých dobrých dohazovaček. "Na seznámení přes kamarádky celkem věřím. Dobře mě znají a většinou aspoň částečně znají i doporučovaný objekt, takže to nemůže být úplný mizera. I když jiskra při setkání nechytne, většinou se aspoň nenudím," říká Irena.

"Šla jsem ke kamarádům na domluvené rande. Hrozně se mi tam nechtělo, připadala jsem si, jako když jdu na dobytčí trh a bude se po mně chtít, abych ukázala zuby a očkovací průkaz. Nakonec jsme seděli do šesti do rána a jen si povídali. Je to rok a za týden se k sobě stěhujeme," vzpomíná Eliška, rozvedená matka dvou dětí.

Častým polem pro bližší seznamování je logicky práce – tedy pokud nepatříte k přefeminizovaným profesím. V práci trávíte hodně času a vzhledem k tomu, jak spolehlivě funguje "šeptanda", je takřka stoprocentní, že váš momentální stav není pro kolegy úplně neznámý. Tady existuje celkem velké nebezpečí, že místo vztahu zažijete jen avantýru. Ono ostatně dost kolegů je ženatých a nový vztah nehledají ani ti z nich, kterým doma žena zrovna nerozumí...

"S mužem, se kterým dneska přestavujeme dům, jsem se seznámila v práci. Oba jsme o sobě věděli, že jsme rozvedení a máme děti. Nejdřív jsme si psali maily, to jsme si ještě vykali. Ale byli jsme si sympatičtí, tak mě jednou pozval na nepracovní kafe. I pak jsme si několik týdnů převážně psali, než jsme spolu začali chodit," kontruje historkou s dobrým koncem Laďka.

Rada: Nebojte se rande naslepo.

Do sítě

Obrovským fenoménem při seznamování je dnes internet. A u "dětných" žen zvlášť. Jejich věčným nepřítelem je totiž nedostatek času (zkuste aktivně v terénu hledat novou spřízněnou duši, když máte volné dva večery jednou za 14 dní) a vlastně i peněz.

"Pro mě byl internet velkým objevem a můžu ho všem doporučit. Nemusíte si hned podávat inzerát s fotkou a nápisem ‚Chcete mě?‘. Ale není od věci si na nějakém chatu popovídat s lidmi, občas zajít na nějaké setkání. To všechno vás posune trochu dál. Nejsou tam jenom IT magoři a úchylové. Ale lidi, kteří stejně jako vy chodí do práce, nemají čas, energii ani peníze vyrážet do víru velkoměsta. A taky se trochu stydí, jako vy. Rande naslepo jsem absolvovala několikrát a nic proti tomu nemám. Občas je to příjemné překvapení. Na rozdíl od žen, které vždy posílají fotku, která jim lichotí, muži dost často pošlou příšernou, nejlépe v hnusném pršiplášti, zato s kapitálním úlovkem. Pak se vám sice na kafe ani moc nechce, o to příjemněji můžete být překvapená," svěřuje své zkušenosti Irena.

Rada: Nezvěte si nové objevy hned domů. Na první setkání volte veřejná místa.

Těší nás

Na kafi jste byli, dokonce i dvakrát v kině a jednou u něj, takže je nejvyšší čas představit ho dětem jako nového tatínka? Zapomeňte. Seznámení s vašimi dětmi by mělo nastat až za situace, kdy vy sama budete přesvědčená, že ten vztah má vážné ambice (a taky že s tím onen muž souhlasí).

"Dětem jsem představila až člověka, o kterém jsem si byla jistá, že je pro ně spíš než pohromou přínosem. A taky jsem pozorovala, jak k němu přistupují jeho děti a děti jeho známých. Když jsem viděla, že se na něj věší, měl u mě vyhráno. Dneska se na něj věší i moji kluci," říká Eliška.

Seznamování by mělo probíhat postupně, nenápadně, a ne hned jako s vaším novým partnerem, ale spíš kamarádem. Třeba společně nejdřív zajít do kina, na pouť, později pak vyzkoušet výlet. Počáteční nedůvěra ze strany dětí, zvlášť těch větších, je přirozená – žárlí, bojí se o vás. Děti musí mít čas poznat nového muže vašeho života i to, že je vám s ním dobře, ale pořád pro vás zůstávají na prvním místě.

"Já jsem udělala jednu špatnou zkušenost, uspěchala jsem sestěhování s přítelem. Dcera tehdy byla malá, na začátku se jí líbil, ale žít se s ním nedalo. Měli jsme strašné konflikty kvůli výchově. Pak jsem byla několik let velmi velmi opatrná a vlastně jí nepředstavila vůbec nikoho. Až když byla v pubertě a mně došlo, že za pár let ode mě odejde, řekla jsem si, že budu trochu sobec. Už mě zdaleka tak nepotřebovala. A vyšlo to," říká osmatřicetiletá Alžběta.

"My jsme naše děti spolu seznámili poměrně natvrdo. Naše oficiální první rande, už ne oťukávací, jsme naplánovali jako hromadné setkání. On přišel se svými dvěma dětmi a já vzala taky oba kluky. Šli jsme na výstavu a do kavárny. Po pár podobných společných výpravách to dětem prostě došlo," nabízí jiné řešení Laďka.

Rada: Netlačte na pilu, nechte děti, ať si přítele oťukají samy.

Rady pro muže:

1. Obvyklé balicí strategie nefungují. Buďte upřímný.

2. Sólomatka bývá opatrná a zranitelná. Zacházejte s ní jemně.

3. Musíte počítat ještě s jejím dítětem nebo dětmi.

4. Nereptejte, že musí z rande brzy domů, protože je s paní na hlídání domluvená na jedenáctou.

5. Její láska a péče bude vždy patřit na prvním místě jejímu dítěti nebo dětem.

6. Je tolerantní, rozumná a realistická. Ví, co chce, a nebojí se to říct. Vztah s ní může být to nejlepší, co vás v životě potkalo, ale nebude to jednoduché. Jste na to připravený?