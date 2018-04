Malý fotbalista chtěl zhubnout, ale přibral. Přesto dostal pochvalu

Máma o něm říká, že je to kus kluka. Dominik ve třinácti letech měří už 163 centimetrů a váží 60 kilo. Dlouho nevnímal, že má pár kilo navíc, ale děti ve škole mu začaly dávat najevo, že je tlustý. Má z toho komplex, ačkoli je velký sportovec, fotbalista. Dřív hrával v útoku, má i několik cen, ale teď je obráncem, což přičítá právě své nadváze.

Dominik žije v domácnosti se svým bratrem, matkou a jejím přítelem. Přítel matky je také fotbalista a pro Dominika je jako vzor. Dominik miluje auta, speciálně stará americká auta. Jednou by se chtěl nějakým takovým autem svézt.

"Rád si chodím zaběhat, zajezdit na kole, plavání mě baví. Chtěl bych navrhovat auta, nebo hrát fotbal," říká Dominik.

Chybou jsou sladkosti

Zvláštní je, že sice má trochu špíčky, ale nejdůležitější správné stravovací návyky neporušuje. Jeho problém je ovšem sladké. Třeba ke snídani má čaj se sušenkou nebo s koblihou. Sušenky si dává i přes den. Naproti tomu před a po tréninku skoro vůbec nejí, třeba jen jedno jablko, což je chyba.

"Když jdu do pizzerie, dám si pizzu. V normální restauraci si dám svíčkovou. U nás vaří mamka a vaří hodně dobře," říká Dominik, kterého při hubnutí doprovází Pája. Je mu 10 let, měří 152 centimetrů a váží 63 kilogramů. Chce od Dominika odkoukat nějaké fígle na hubnutí.

"Myslím, že ode mě nemá úplně ideální jídelníček," uznává Dominikova maminka. "Dělám hodně velkou chybu, že nemám čas. Kluci jsou sami doma, tak si vezmou sušenku nebo pacholíka. To je nejjednodušší. Chtěla bych, aby mi někdo ukázal, jak to mám dělat, aby se kluk necítil zakomplexovaný, aby se cítil líp."

Fotbalista Dominik Za dva měsíce zhubl v pase 2 centimetry a vyrostl o 2,5 centimetrů.

Když doktorka Kateřina Cajthamlová kontrolovala zásoby v kuchyni, narazila i na čokoládový krém a sušenky. Hodně cukru se používá třeba i při slazení čaje. "Děti potřebují spoustu energie, ale rychlé cukry v sušenkách nejsou ten správný zdroj," upozorňuje Kateřina, která varuje před tím, aby si děti na příliš mnoho cukru nezvykaly.

"Zvyknou si na cukr, příště budou chtít ještě více cukru, postupně jim ovoce přestane chutnat," vysvětluje. Naopak pro děti nevadí smetanový jogurt, protože jsou ve vývinu. Nevadí ani polotučné a plnotučné mléko, domácí knedlík. K pití je zase vhodná čerstvě vymačkaná šťáva nebo dužinový džus.

Kateřina zjistila, že v kuchyni chybí více ovoce, zeleniny, úplně chybí luštěniny, ovesné vločky, ryby. "To všechno sportovec potřebuje," říká Kateřina.

Tělo potřebuje živiny

Dominik je v začátku puberty, takže je ve fázi růstu. "Problém byl, že jeho aktivity nebyly pokryté živinami, jídlo bylo zbytečně tučné, byly tam dlouhé pauzy," konstatuje doktorka Cajthamlová, která už nyní odhaduje, že Dominik tak jako tak nezhubne, spíše vyroste a zesílí.

Hned další den probrala s Dominikovou rodinou, jak se stravovat. "Já bych doporučovala, že bychom udělali čárku, jak je Dominik vysoký, pak bychom poměřili, jestli nám tou správnou stravou i vyroste," říká Kateřina. Výživový plán přinesl její parťák, výživový specialista Petr Havlíček.

Dominik dostal přesné instrukce o tom, jak by se měl stravovat. Třeba to, že hodinu, hodinu a půl před tréninkem by měl sníst svačinu.

"Dítě sportovec nesmí podcenit ani večeři. Kolem 100 gramů masa, vařená příloha a k tomu trochu zeleniny. Budeš mít obrovský úkol: vysvětlit to stravování mámě," usmívá se Havlíček, který Dominika i desetiletého Páju zkoušel naučit vařit zdravé jídlo.

Dominik se vytáhnul

Při první kontrole Kateřina Cajthamlová zjistila, že Dominik vyrostl. A že se snažil dodržovat předepsaný režim.

Kontrola míří i na maminku. Ta ale ten den večeři nevařila, tvrdila totiž, že strava je věcí chlapce. A Dominik se na rozdíl od ní opravdu pořád snaží. Vyrostl a zmužněl.

"Od té doby, co se změnil můj jídelníček, tak se cítím líp. Mám víc energie, baví mě víc chodit ven, jsem třeba pět hodin denně venku. Baví mě koukat se do zrcadla, je vidět, že jsem vyšší. Teď, když ráno vstanu, tak je to v pohodě. Mamka začala vařit podle jídelníčku a začala i sportovat," hájí maminku Dominik.

"Na posledních dvou zápasech, co jsem byla, je vidět, že je víc akční. Já jsem maximálně spokojená," konstatuje matka.

Minus dva centimetry

Při posledním měření se ukázalo, že Dominikovo tělo je zhruba o 1,7 kilo těžší. Díky svalům a kostem. Dominik také vyrostl o 2,5 centimetru a v pase zhubl o dva centimetry.

"Vypadáš hubenější, ale na váze máš víc," říká doktorka Cajthamlová. "To je snad poprvé, kdy je správné, že někdo přibral." Dominik podle expertů pořadu Jste to, co jíte dokázal, že jíst podle stravovacího plánu mohou i děti.

"Je velmi důležité, aby rodiče pochopili, že se děti nemohou odbývat sušenkou, musí mít jídlo vymakaný, aby bylo dítě schopno podávat výkony," tvrdí Petr Havlíček.