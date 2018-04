Malou postavu dlouhé vlasy ještě zkrátí, zjistila čtenářka v proměně

"Zuzka má od přírody vlasy v odstínu špinavá blond," popsal kolorista Olda Chlup z pražského salonu Toni&Guy Opletalova barvu, kterou však sama čtenářka označuje jako myší a "počuranou slámu". Proto se už minimálně deset let barví.

"Vyzkoušela jsem všechny možné odstíny, nikdy jsem ale neměla klasickou světlou blond, černou a ulítlé barvy, jako je zelená nebo modrá. Jinak cokoli, mahagon, zrzavou, tmavě hnědou a podobně," dodává Zuzana, která pracuje jako účetní.

Do salonu přišla ve středně hnědých vlasech s červenými odlesky. S tímto odstínem je spokojená, ale je prý zvědavá, co pro ni vybere odborník. "Naposledy jsem se barvila asi před dvěma měsíci. Chtěla jsem se obarvit znovu, ale poslala jsem přihlášku do proměny, tak jsem to ještě odložila," říká Zuzana.

Výsledek proměny a video sledujte zítra, 26. 10. 2011.

Kolorista Olda navrhl držet se odstínu, který už Zuzka má. Zvolil čokoládově červenou, kterou nanesl pouze ke kořínkům, dobarvil odrosty. "Vrchní partii jsem prosvětloval melíry, protože Zuzka potřebovala celkově rozsvítit. Má světlou pleť a v jednolité tmavší bavě nepůsobila moc dobře," vysvětluje.

Žádná velká změna, řeknete si možná, ale právě melíry ve vrchních částech vlasů dodaly účesu šmrnc.

Olda navíc respektoval fakt, že Zuzka při miminku nejspíš nebude mít příliš času na chození po kadeřnících, proto se snažil vlasy nabarvit tak, aby si je mohla sama dobarvovat doma.

Po barvení přišla řada na stříhání. Hair stylistka Kateřina Bejšáková Zuzce doporučila vlasy rozhodně zkrátit. "Je menšího vzrůstu, a tak jsem zvolila kratší střih, protože dlouhé vlasy postavu opticky zkracují," vysvětlila.

Hair stylistka Katka ponechala vlasy vlnité, protože přesně tak si je bude upravovat i čtenářka Zuzka, která na žehlení a narovnávání vlasů s miminkem nebude mít čas.

Čtenářka si však nepřála příliš krátký účes, takže se s Kateřinou domluvily na kompromisu: univerzální mikádo po bradu. Jedním "šmiknutím" tak Zuzka přišla o víc než dvacet centimetrů vlasů.

"V zadní partii jsem vlasy zkrátila více, vpředu jsem je ponechala naopak o trochu delší, aby je, až bude mít miminko, mohla stáhnout," dodává Kateřina.

Zuzce se vlasy vlní, čehož hair stylistka využila a mírné kudrny ponechala. Lze je i vyžehlit, ale na to by Zuzka potřebovala ráno vždy více času, a tak jí Kateřina ukázala, jak vlnité vlasy upravit tak, aby byly pěkné a držely tvar.