Čtenářský recept: Malinové muffins z toastového chleba

7 lžic toastového chleba

3 vejce

2 dl mléka

50 g měkkého másla

4 lžíce cukru moučky

4 lžíce malin

1 lžíce mletého máku(ořechů)

několik kapek citronové šťávy

tuk na vymazání a hrubá mouka na vysypání formiček

1. Z chleba odkrojíme kůrku, nakrájíme ho na kousky a pokropíme je mlékem. Měkké máslo utřeme s cukrem a postupně do směsi zašleháme žloutky a 1 celé vejce, až vznikne světle hustá pěna. Zbylé 2 bílky ušleháme do tuhého sněhu společně s citronovou šťávou.

2. Z vlhkého chleba vymačkáme přebytečnou tekutinu a rozmělníme ho. Chlebovou hmotu promícháme se žloutkovou pěnou, přidáme mák a po lžících sníh.

3. Těsto rozdělíme do vymazaných a vysypaných formiček na muffiny (pokud je nemáme, použijeme dvojité papírové košíčky, které není nutné vymazávat a vysypávat).

4. Do středu těsta vmáčkneme vždy asi 4 ks malin a vložíme do trouby vyhřáté na 185 °C. Muffiny pečeme asi 20 minut.

Poznámka: Muffiny máme moc rádi na jakkýkoliv způsob. Rádi do nich dáváme kvalitní hořkou čokoládu. A mají jednu výhodu: každou variantu si lze vzít s sebou na výlet a pak v ruce na pikniku se jen oblizovat. :-)