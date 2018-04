Malí pacienti potřebují v nemocnici rodiče

Pro batole i předškoláka je rodič zdrojem bezpečí a jistoty. Je-li tedy dítě hospitalizováno samo, bez matky či otce, psychicky strádá a pocit opuštění v něm zůstává i později.

Mají matky pomáhat zdravotním sestrám?

Proto se dnes stále více zdravotnických zařízení snaží umístit rodiče když ne přímo na pokoj, tak alespoň na stejné oddělení. U dětí do šesti let hradí pobyt matky nebo otce zdravotní pojišťovna, u níž je dítě pojištěno.

I po šestém roce věku je pobyt s dítětem možný, rodič však musí počítat s tím, že si bude stravu a pobyt platit sám. Ve výjimečných případech může pobyt "na pokladnu" i u rodiče staršího dítěte schválit revizní lékař.

Maminky si nejsou jisté, na čem se při péči o dítě mohou podílet, měly by se zeptat sester, jelikož právě ony tráví s pacienty převážnou část dne. Ty od rodičů většinou očekávají pomoc při krmení, přebalování a koupání.

Jak by se měl pacient psychicky připravit na nemocniční ošetřování? Především ho musí rodiče a zdravotníci informovat tak, aby jim rozuměl, a v žádném případě by neměli lhát - dítě by se cítilo podvedené a dospělí by ztratili jeho důvěru, tolik potřebnou pro dobrou spolupráci při ošetřování.



Když musí dítě do nemocnice

Malý Honzík se opařil těsně po svých prvních narozeninách, a musel tak strávit tři týdny v nemocnici. Přestože ho rodiče a příbuzní navštěvovali denně a personál se k němu choval hezky, dodnes má strach z bílého pláště, ať už je to lékař, nebo holič.

Proplakané dny i noci

Malý pacient, který nikdy nepotkal lékaře jinde než u něj v ordinaci, neví, jak taková nemocnice vlastně vypadá. Neví, kdo se o něj bude starat a jak, netuší, jaké procedury ho čekají, bojí se bolesti a samoty.

Někteří rodiče ještě jeho úzkost přiživují tím, že mu návštěvou zdravotnického zařízení dokonce vyhrožují.

"Nejmenší děti snášejí hospitalizaci špatně, většinou propláčou celý pobyt. Podporuji proto pobyt s rodičem či jiným blízkým," říká dětská lékařka Jana Dosedělová.

Se školními dětmi je již spolupráce lepší, jelikož si rády nechají celou situaci vysvětlit, zajímají se o svou nemoc nebo operaci.

Slyšeli jste někdy o herních terapeutech nebo zdravotních klaunech? Ten první slouží jako jakýsi prostředník mezi personálem a dítětem a jeho rodinou. Úlohu klauna není naproti tomu nutné příliš vysvětlovat - měl by pozornost nemocného na chvíli odlákat od myšlenek na nemoc.

Zdravotním klaunem se stávají profesionální umělci s dramatickým vzděláním, kteří absolvují kurzy v Česku nebo v zahraničí.

Je maminka přítěž, nebo posila?

Není pochyb, že dítě by mělo pobývat v nemocnici s rodičem. Ten si často neví rady, jestli má denně dojíždět, nebo zda se raději návštěv vzdát, aby dítě nerozrušoval.

Chtěl by být s malým pacientem celý den, zúčastňovat se zákroků, které na dítě čekají. "Jsem jednoznačně pro, aby byli rodiče přítomni u menších zákroků," dodává Jana Dosedělová. Na druhou stranu může úzkostný rodič přenášet negativní pocity na nemocného.

Co by mohli zlepšit lékaři i rodiče? Lékařka Dosedělová má jednoznačnou odpověď: "Komunikace, komunikace a zase komunikace. I v dnešní době se dostává pacientům či rodičům málo informací, často nedostačujících vysvětlení."