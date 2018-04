Malí muži jsou pedofilní častěji než velikáni

Podle studie odborníků z Centra závislosti a mentálního zdraví (CAMH) v kanadském Torontu jsou pedofilní muži v průměru menší než běžná populace. Průměrná výška mužů v Kanadě dosahuje 178 centimetrů, zatímco u postižených pedofilií je to 176 centimetrů. Podobně jsou v průměru menší také lidé postižení schizofrenií či Alzheimerovou chorobou. To vše by nasvědčovalo faktu, že tyto nemoci může ovlivnit kritický vývoj v děloze před narozením.

Je potřeba tomuto fenoménu věnovat další výzkum, ale Kanaďané věří, že má pedofilie skutečně biologickou podstatu, která může souviset s vývojem mozku v děloze.

„Tato studie nenaznačuje, že pedofilové nejsou trestně zodpovědní za své chování, ale objev biologických znaků u pedofilie má významné důsledky pro budoucí studium a možnou léčbu nemoci,“ tvrdí vedoucí autor studie James Cantor z CAMH při University of Toronto.

Předchozí studie sepsané tímto týmem odborníků navíc prokázaly, že pedofilové mají v průměru nižší IQ, jsou až třikrát častěji leváky, nedaří se jim ve škole a prodělají mnohem častěji úraz hlavy v dětství.