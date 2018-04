Malé množství alkoholu je dobré pro srdce i mozek

17:40 , aktualizováno 17:40

Vědci se už mnohokrát pokusili dokázat, že alkohol v mírných dávkách je dobrým prostředkem proti srdečním chorobám. Nyní však podle časopisu British Journal of Psychiatry přišli na to, že střídmé popíjení alkoholických nápojů může i v pozdním věku zachovat bystrou mysl. Odborníci z londýnského Ústavu pro psychiatrii pozorovali téměř 400 lidí ve věku od 65 do 74 let.