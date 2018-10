O epidurál si řekly jen dvě maminky, říká producentka Malých lásek

Leckterou divačku při sledování toho, co se odehrávalo v plzeňské porodnici, napadlo, že ona by před televizními kamerami nerodila ani za zlaté prase. Vždyť porod je tak intimní okamžik, a ať už rodíte poprvé, nebo popáté, nikdy nevíte, co vás čeká.

Přitom odměna, kterou aktérky Malých lásek dostanou za to, že se s televizním štábem i diváky podělí o své nejintimnější okamžiky, není zase tak vysoká. „V první řadě dostaly maminky 30 tisíc korun a v druhé řadě 50 tisíc,“ prozradila nám producentka Malých lásek Radka Váchalová.

Přesto do toho nastávající maminky šly, ať už z jakéhokoliv důvodu, a své rozhodnutí po natočení hodin materiálu podle Radky Váchalové nevzala zpět ani jedna.

„Naopak bylo velmi běžné, že maminky porodily předčasně (tedy ještě před termínem natáčení) v jiné bližší porodnici, nebo si to jen rozmyslely. Smlouva byla postavená tak, že je k účasti nezavazovala,“ dodala producentka.

Že by jí některá z aktérek dokureality speciálně přirostla k srdci, to nedovedla říci. „Porody jsme prožívali se všemi maminkami. Byly to krásné a silné momenty, ale ze štábu přišel do osobního kontaktu s maminkou většinou jen asistent zvuku,“ upozornila. „Ale s personálem nemocnice jsme byli v denním kontaktu, takže bych spíš řekla, že nám k srdci přirostl personál plzeňské porodnice.“



Zato maminkám byl štáb televize Nova asi docela sympatický. „Ještě dlouho po skončení natáčení posílají některé z nich do produkce děkovný pozdrav a fotografie. „Je to od nich moc milé,“ přiznala Radka Váchalová, která si váží i toho, že od aktérek dokureality nepřišla jediná negativní reakce.



A který osud zaujal producentku pořadu? „Osobně mě nejvíc překvapil vývoj situace u maminek Šárky Eiglerové a Bohuslavy Peroutkové. A někdy je milé vidět, že miminko vyrůstá obklopené láskou i v prostředí, kde by tomu člověk moc šance nedával.“



Jak se tedy vede Šárce a Bohuslavě?

Šárka Eiglerová si s partnerem Dušanem miminko přála, ale nedařilo se. Tak podstoupila umělé oplodnění. K dceři Lucii, kterou měla Šárka z předchozího vztahu, tak přibyl syn Alex.



VIDEO: Malé lásky - Eiglerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když ji navštívil štáb Nova Plus po roce a půl od narození syna, ukázalo se, že Dušan už s nimi nebydlí. Přijíždí jen o víkendech. „Prostě jsme měli různé názory. Na všechno. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ říká Šárka, která doufá, že se najde někdo, kdo ji udělá šťastnou.



Bohuslava Peroutková začala po smrti bývalého partnera docela jiný život, a tak neplánovaně otěhotněla a její partner nechtěl o dítěti ani slyšet. Ona se rozhodla dítě si nechat a vychovávat ho sama. U porodu jí byla oporou sestra.



VIDEO: Malé lásky - Peroutková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bohuslava už rok žije s novým partnerem, kterého si našla na internetu. Spolu vychovávají dceru Emu a další dítě neplánují. „Já si myslím, že nám to jedno na stáří stačí,“ říká Bohuslava.



Luxusní porodnice

Některé divačky Malých lásek, které rodily ve starších nebo méně vybavených nemocnicích po celé České republice, hleděly na porodní pokoj plzeňské porodnice vybavený veškerým komfortem jako na zjevení. I z pohledu producentky Malých lásek se jedná o luxusní porodnici.



„Disponuje šesti krásnými porodními pokoji s vlastní vanou a sprchou, kde může maminka trávit celou dobu před porodem v soukromí se svým partnerem. Prostorné pokoje byly pro natáčení samozřejmě výhodou,“ dodala Váchalová.

Producentka Malých lásek Radka Váchalová

Porodnice v Plzni je podle ní na špičkové lékařské úrovni, má krásný interiér, přátelský personál a kromě toho byla pro natáčení ideální i z technického hlediska.

„Dokureality není možné točit v historických budovách, jelikož se počítá se zásahy do zdí kvůli umístění kamer,“ uvedla. „Ideální jsou naopak moderní budovy s podhledy, kam se jednoduše umístí kabely od kamer. Samozřejmě hrál roli i zájem nemocnice. Ne všem se nápad líbil.“



V dokureality nebylo vidět, že by lékaři dávali rodičkám epidurální anestezii nebo nastřihovali hráz. Zajímalo nás proto, jestli byly tyto detaily z pořízeného videozáznamu vystřižené, nebo to není v plzeňské porodnici běžné.



„V Plzni se snaží rodit co nejvíce přirozeně,“ sdělila producentka. „Nástřihy hráze tam z mé zkušenosti nejsou automatickou součástí porodu. Co se týká epidurálu, během celého natáčení o něj požádaly jen dvě maminky, kterým bylo vyhověno.“

Kdo by myslel na to, že se natáčí?

Člověk je tvor ješitný, a tak se většina z nás před kamerou snaží stylizovat do svého lepšího já, nebo dokonce přehrávat či se předvádět. Rodičky na porodním pokoji i jejich rodinní příslušníci také prý zpočátku po kamerách pokukovali a někteří si také dávali pozor na jazyk.

Ať v bolesti, nebo ve smíchu, osazenstvo porodního pokoje brzy na kamery zapomnělo

„Ale po několika hodinách už si kamer nikdo nevšiml, protože se soustředili na něco úplně jiného,“ dodala producentka.



I v samotné dokureality bylo patrné, že na kamery nikdo moc nemyslí a slovník si často nehlídaly zejména rodičky.

Na jeden příběh se natočilo od pěti do čtyřiceti hodin materiálu. Záznam byl téměř vždy ze čtyř kamer. A pak vše putovalo do střižny.

Na každý čtvrthodinový příběh v Malých láskách bylo třeba sestříhat 5 až 40 hodin materiálu ze čtyř kamer.

„Střih je velmi zdlouhavý a náročný proces. Aby se vybralo konečných 15 minut na jeden příběh je nutné materiál dobře znát a zaměřit se na klíčové téma konkrétní maminky,“ vysvětila Radka Váchalová. Prozradila také, že všechny porody, které byly natočené, se také odvysílaly. „Naštěstí se nestalo nic vážného ani smutného,“ uvedla.