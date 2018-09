Její sedmnáctiletý přítel má alergii na latex, tak v patnácti porodila

V patnácti letech maminkou

„Než jsem otěhotněla, tak jsme byli s Tomášem dva měsíce spolu. Takže docela krátce,“ řekla patnáctiletá Kateřina, jedna z hlavních protagonistek středečního dílu seriálu Malé lásky.



„Mamka řekla, že mě v patnácti vezme na gynekologii a že mi nechá předepsat antikoncepci. No a než mi ji stihli napsat, tak jsem otěhotněla,“ dodala teenagerka v očekávání.

Její přítel je prý alergický na latex, tak se to zkrátka stalo. Dítě si však i přes nízký věk rozhodli nechat. Katčina maminka Nathalie je v tom i přes počáteční šok podpořila. „Oba dva jsou hodně mlaďounký, udělám pro ně maximum,“ svěřila se.

„Bylo to pro mě hodně těžký,“ přiznala. „Trvalo mi čtrnáct dní, než jsem to v hlavě přebrala. To byl chvíli vztek, chvíli jsem brečela, chvíli jsem se radovala,“ popsala budoucí babička svoje pocity. „Ale pak jsem si řekla: dobře, chtějí malý, tak mi nezbývá nic jiného, než je podpořit.“

Tomáš prý hlavně nechce být špatný táta a věří, že s matkou svého dítěte minimálně patnáct let vydrží. „Strašně se mi na něm líbí, že je tolerantní a upřímnej,“ pochválila si volbu partnera Katka.



Ta měla hodně náročné dětství. Když se její rodiče rozvedli, ona a její bratři skončili na pět let v dětském domově. „Máma to psychicky nedávala,“ popsala Katka.

„Nechtěla jsem je tam dát, bojovala jsem do poslední chvilky,“ vysvětlila svou tehdejší situaci její maminka. „Teď se to snažím vynahradit, ale to už nevrátím. I kdybych jí na rukou nosila, tak to ty děti budou v sobě mít a já taky. Je mi to strašně líto.“

Do porodnice Kateřinu doprovodila jak maminka, tak nastávající otec. Zpočátku byla na porodním pokoji samá legrace a jako správná teenagerka nepustila Katka mobil z ruky.

Stupňující se kontrakce mladou dívku i jejího chlapce děsily. Maminka jí radila skákat na gymnastickém míči, Katka zkoušela i vanu s teplou vodou. Hodiny ale ubíhaly a miminku se na svět zrovna nechtělo. Tomáš svou dívku masíroval a chlácholil: „To zvládneš, já ti věřím.“ Maminka se snažila ji rozptýlit žertováním i praktickými radami.

Ač se malý Dominik na svět moc nehrnul, přišel na něj za mohutného povzbuzování nastávající babičky i tatínka, který se nesnažil skrýt slzy dojetí. Pro něj i pro Katku v tu chvíli začala úplně nová kapitola života.