Co řeší matky v porodnici? Nepříjemný klystýr i problémy s podnikáním

Manželé Simona (35) s Lukášem (34) mají doma již tři dcery, do porodnice Simona přichází se čtvrtým těhotenstvím, ze kterého by měl vzejít syn. Simona je velmi rozrušená, telefonuje a posílá e-maily. Porodní asistentce pak prozradí, že má problémy v práci. Simona s Lukášem mají stavební firmu, která se dostala do finančních problémů poté, co jí byla vyčíslena mnohamilionová daň. Podle Simony byla vina na straně dodavatelů, kteří s ní nejednali férově. Jenže dluh ve výši devatenácti milionů padá na Simonu a její firmu. „Řekli mi, že mi za to hrozí až deset let ve vězení,“ přiznává na kameru Simona. Čtvrté těhotenství podle ní nebylo plánované a přišlo ve chvíli, kdy je ve velkém stresu a strachu z toho, jak všechno vlastně dopadne.



Simona s Lukášem se poprvé potkali na pohřbu své babičky - jsou totiž příbuzní, jejich matky jsou sestřenice. První dceru porodila Simona ve svých osmnácti letech. „U nás v rodině nejsme jediní, kteří se vzali a přitom pocházejí z jedné rodiny. Na genetice jsme byli, testy vždy potvrdily, že nemusíme mít strach,“ vysvětluje Simona.



Čtvrté těhotenství není pro Simonu bez komplikací, lékaři u ní sledují zejména malé množství plodové vody, které by mohlo ohrozit plod. Simonu kvůli tomu již během těhotenství hospitalizovali, přestože s tím původně nesouhlasila. „Vypadnout na tři dny ze všeho není jen tak,“ vysvětluje své důvody Simona, která ani s narozením dítěte nebude moci zapomenout na pracovní povinnosti.



Lékaři nakonec u Simony zvolí císařský řez. Zdůvodňují to hned několika faktory včetně malého množství plodové vody. Manželé tak pláč svého prvního syna uslyší na operačním sále. Matka i otec jsou dojatí a šťastní. „Třeba se nám teď se synem obrátí štěstí,“ doufá čtyřnásobný otec Lukáš.



Do roka a deseti dnů

Eva (35) s Janem (35) působí jako dvě hrdličky. Jan Evu neustále drží za ruku, hladí, masíruje a ujišťuje ji, jak moc ji miluje. Jan si pamatuje na hodinu přesně, kdy se potkali, a druhého společného dítěte s už nemůže dočkat. Dojatý je vlastně okamžitě po příchodu na porodní sál. Doma již má Eva s Janem chlapce, kterému je přesně rok a deset dnů, druhé těhotenství tedy přišlo hned po uplynutí šestinedělí.



Jan partnerku velmi podporuje a nevzdálí se ani ve chvíli, kdy jí porodní asistentka zavádí klystýr. Následně s Evou dokonce jde na toaletu. „Po tomhle už mě asi milovat nebudeš,“ pronese Eva. „Tebe budu milovat vždycky,“ odpoví na to Jan a i nadále pokračuje ve své pozornosti a ohleduplnosti vůči partnerce. Ta si při porodu pomáhá velmi silnými vokálními projevy, za které se později personálu omlouvá. „My vás skoro neslyšeli,“ usmívá se jenom porodní asistentka, zatímco doktor vtipkuje o rozbitých oknech v okolí.

Jan v minulosti bojoval s drogovou závislostí, Evin exmanžel se kromě drog neštítil ani domácího násilí. O to víc si oba dva užívají společnou lásku a pocit, že se na druhého mohou spolehnout. Zároveň do budoucna přiznávají obavu z toho, aby se k drogám Jan nevrátil. „Věřím mu, ale zároveň se toho bojím, i když vím, že dneska už má jeho život smysl a má ho pro koho žít,“ přiznává Eva.



Páté těhotenství, první porod

Andrea (40) dorazí do porodnice sama, její partner se na radu kolegů z práce rozhodl počkat doma. A to i přes to, že se jedná již o páté Andrejino těhotenství, ale teprve první porod. Andrea několikrát potratila, potratem skončilo i poslední těhotenství, které vzešlo k umělého oplodnění. Andrea s manželem již pomalu ztráceli naději na vlastního potomka, když se jim podařilo počít přirozenou cestou. Těhotenství ale nebylo bez komplikací, ve 23. týdnu se totiž Andree začal rozevírat děložní čípek, což by mohlo vést k potratu. Lékaři proto přistoupili k technice zvané cerlage, při které je matce na děložním čípku zaveden jeden steh a následně je kolem 37. týdne vyjmut, aby mohla přirozeně porodit.



Těhotenství je lékaři bedlivě sledováno i kvůli jejímu vyššímu věku na prvorodičku. Porod postupuje celkem rychle, Andrea ale viditelně trpí tím, že je na porodním sále sama. Společnost jí dělá porodní asistentka, která však musí chodit k dalším rodičkám nebo přinášet a odnášet pomůcky. „Nechoďte nikam, buďte tu se mnou,“ prosí Andrea porodní asistentku, zatímco si od kontrakcí ulevuje v napuštěné horké vaně. Porodní asistentka pak před kamerami podotýká, že podobné chvilky zažívá většina žen, které jsou u porodu samy a mají potřebu podpory, povzbuzení a chtějí, aby je někdo držel za ruku. Manželovu podporu dostává Andrea pouze po telefonu, na kterém si spolu vyměňují jednu zprávu za druhou.



Od bolestivých kontrakcí si Andrea ulevuje rajským plynem a přitom si s porodní asistentkou zanadává na mužské pokolení a to, že si podobné okamžiky prožívat nemusí. Andrea po šesti hodinách porodí přirozeně. Když ji personál porodnice vyfotí se čtyřkilovým Viktorem, hned volá manželovi a dojatě opakuje, jak krásný je jejich první syn.