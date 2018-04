Malé děti dovedou dřív zacházet s počítačem než zavázat si tkaničky

Možná i vy se jako pyšní rodiče radujete, že vaše děti zacházejí s myší jako zkušení ajťáci a že si s počítačem rozumějí lépe než vy. Ne vždy jsou však takové schopnosti jen důvodem k radosti. Podle výzkumu společnosti Research Now se děti v on-line světě dostávají do situací, které vyžadují uvažování dospělého člověka. A to ve věku, kdy na to nejsou připraveny.