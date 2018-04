Malé děti a noční pomočování. Nejčastěji za ně může stres

Pokud počurávání nemá příčinu v onemocnění, lékař nám jistě pomůže odhalit, proč se tak děje, uvádí web pro maminky Oblázek.cz.

Volání o pomoc

Noční počurávání je často způsobeno psychickými potížemi. Ale nemusí to být vážné problémy. Občas stačí, aby se děťátko nepohodlo s rodičem, má pocit, že ho rodič nemá dostatečně rád a v noci se začne pomočovat.



Tento problém ovšem může mít i vážnější pozadí. Pokud se například rodiče rozvádí, jeden z rodičů nebo někdo blízký zemřel, dítě může žárlit na mladšího sourozence, příčinou může být i šikana od starších dětí. Když rodič sám přijde na to, co dítěti způsobilo psychickou zátěž, může se ji pokusit eliminovat. Jestliže se ovšem jedná o nějakou z vážnějších příčin, je lepší vyhledat minimálně radu psychologa.

"Volání o pomoc" v podobě nočního počurávání může dítěti, pokud se včas nepřijde na příčinu nebo se jí nikdo nebude vůbec věnovat, způsobit i zdravotní potíže, mezi které patří například deformace močového měchýře, zánět měchýře, zánět předkožky u chlapců či pochvy u dívek, zácpa nebo ochrnutí svěrače močového měchýře. A právě z těchto důvodů bychom po příčině počurávání měli okamžitě pátrat a poté dítě pomoci.

Ve velké většině případů ale opravdu stačí, aby se narodil mladší sourozenec. Protože tomu ještě nerozumí, má pocit, že ho rodiče kvůli malé sestřičce či bratříčkovi nemají rádi, cítí se méněcenné a zbytečné. Proto musíme dítě často ujišťovat, že jej milujeme stejně jako to mladší. A pokud to jen trochu jde, je třeba se věnovat i staršímu dítěti, neříkat mu, že je starší a musí pomáhat, ale snažit se jej zapojit do péče o sourozence spíše hravou formou, aby se cítilo užitečné. Občas můžeme miminko půjčit babičkám a udělat si alespoň krátký výlet jen se starším dítkem.

Hlavně v klidu

Pokud se dítě začne počurávat, rozhodně bychom mu neměli nic vyčítat. "Už jsi tak velký a počural ses, ty jsi ostuda," tak to je jedna z vět, která by zaznít určitě neměla. Naopak musíme dítě povzbudit, aby se necítilo tak provinile. Můžeme mu ulevit například natíráním třezalkového oleje na vnitřní stranu stehen nebo podáváním třezalkového čaje ráno a v poledne.



Ačkoliv je pomočování většinou způsobeno psychikou, přesto musíme dbát na teplo a sucho, aby se dítě nenastydlo a potíže s měchýřem se nezhoršily. Dítěti můžeme také pomoci tím, že ho zkrátka v noci dvakrát vzbudíme a dojdeme s ním na záchod. Dodržujeme vždy stejnou hodinu, aby si tělo zvyklo na rytmus. Postupem doby tento čas prodlužujeme, až dítě opět vydrží celou noc nečurat, nebo se v natrénovanou hodinu samo vzbudí a dojde si na záchod. Občas také pomáhá odnaučit dítě spát jen na zádech, protože právě v této poloze se děti nejvíce počurávají.