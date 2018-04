Malárie zabije každý 30 sekund jedno dítě

Své jméno získala podle páchnoucích bažin, o nichž se původně předpokládalo, že za vznik nemoci mohou. Italské pojmenování "mal aria" totiž znamená "špatný vzduch." Teorie o smrtonosných bažinách už samozřejmě neplatí několik desítek let, ačkoli jistá souvislost tu skutečně existuje. Parazita, který malárii způsobuje, přenášejí totiž komáři, kterým se v bažinách velmi daří.

Nebezpečný komár

Jakmile komár odsaje krev infikované osobě, nasaje s ní i jeden ze čtyř druhů parazitů, které malárii způsobují. Parazit se v něm přibližně během jednoho týdnu rozmnoží a jakmile komár "kousne" dalšího člověka, automaticky ho nakazí. Přenašem prvoků rodu Plasmodium jsou pouze samičky komárů rodu Anopheles. Těch je známo asi 400 druhů, z nichž 76 nemoc přenáší.

Jakmile se parazit dostane do lidského těla, putuje do jater. Tady napadá jaterní buňky a rychle se množí. V další fázi se dostává do krve a začne napadat červené krvinky. Tady opět roste a množí se. Zvětšené červené krvinky praskají a parazit se tak uvolňuje do oběhu. Malarické projevy přitom způsobuje toxin, který parazit uvolňuje.

Nemocní trpí horečkou, zimnicí, bolestí svalů, hlavy a únavou. Navíc je malárie příčinou chudokrevnosti a žloutenky. Pokud se choroba neléčí, může dojít k selhání ledvin, bezvědomí a úmrtí.

Dětský zabiják

Největší hrozbu představuje malárie pro děti a těhotné ženy, jejichž organismus si s chorobou neumí poradit. Této chorobě podlehne každých 30 sekund jedno africké dítě a je také hlavní příčinou novorozenecké úmrtnosti zapříčiněné nízkou porodní váhou a anémií. Nakažené těhotné ženy umírají buď přímo na důsledky malárie, nebo na vážnou anémii, která vede k potratům, k úmrtí dítěte nebo extrémně nízké porodní váze.

Jejímu riziku je vystavena téměř polovina obyvatel celého světa a vyskytuje se ve více než sto zemích. Každoročně jí onemocní 300 - 500 miliónů lidí, přičemž víc než milion z nich každý rok zemře. Malárie je příčinou jedné pětiny dětských úmrtí a v naprosté většině případů jí podlehnou děti mladší pěti let. Pokud děti malárií přežijí, velmi často u nich dochází k postižení mozku, nebo k rozvoji epilepsie.

Proti malárií bohužel stále neexistuje žádný lék. Parazit, který jí způsobuje, totiž velmi rychle mutuje a získává odolnost proti stále širšímu spektru léčivých látek. Stejně tak přestává proti komárům účinkovat většina insekticidů.