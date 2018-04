Malá městská zabijačka

Pečené koleno se zeleninou

PRO 4-6 OSOB

Příprava: 10 minut + 2-2,5 hodiny pečení

* 1 vepřové koleno

* sůl

* 1/2 lžičky mletého kmínu

* 1/2 lžičky mletého zázvoru

* 1/2 lžičky mletého koriandru

* 1 hlavička česneku

* 1 velká cibule nebo svazek lahůdkové

* 1 pórek

* 4 mrkve

* čerstvá petrželka nebo koriandr k podávání

1. Koleno omyjeme, nařízneme, aby se lépe propékalo, a vložíme do pekáče. Podlijeme vodou, osolíme a okořeníme. Přidáme celé oloupané stroužky česneku, klínky oloupané cibule nebo na větší kusy překrájenou mladou cibuli, přiklopíme poklicí a pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů.

2. Po půl hodině maso otočíme, podle potřeby podlijeme a pečeme další půlhodinu. Změklou kůži nařízneme nožem na několika místech, aby se lépe vypekla, a pečeme další zhruba půlhodinu.

3. Když je maso téměř měkké, přidáme dobře překrájený pórek a na hrubo nakrájenou mrkev, přisolíme a dopečeme stále ještě pod poklicí doměkka. Podle potřeby podléváme vodou a maso přeléváme šťávou. Nakonec dopečeme bez poklice na barvu a aby se kůžička vypekla. Vyjmeme z trouby, maso necháme chvíli odpočinout a krájíme na porce.



Pravý sulc čili huspenina Tři vepřové nožičky a maso (300-400 g vepřového) omyjeme, zalijeme studenou vodou, osolíme, přidáme několik kuliček celého pepře, nového koření a 1 bobkový list a uvedeme do varu. Vaříme mírným varem do změknutí masa, během vaření sbíráme z povrchu tuk a pěnu, vaříme-li v tlakovém hrnci, tuk sebereme až po uvaření. Před koncem varu přidáme kořenovou zeleninu a cibuli, ocet (50-70 ml) a dovaříme doměkka. Vývar přecedíme, necháme ustát a sebereme tuk. Maso a zeleninu nakrájíme na drobné kostičky a v míse promícháme s vývarem a dochutíme. Směs nalijeme do formy, necháme vychladnout a ztuhnout v lednici.

Domácí sádlo se škvarky



NA 0,5-0,75L SKLENICI (PODLE OBSAHU VODY V SYROVÉM SÁDLE)

Příprava: 10 minut + 3-4 hodiny škvaření + doba na zchladnutí

* 1 kg syrového vepřového sádla

* trochu vody na podlití

* sůl a mletý pepř, nemusí být

* pár lístků rozmarýnu, nemusí být

1. Omyté a osušené sádlo nakrájíme na kostičky o hraně asi 1-3 cm. Nakrájené sádlo vložíme do kastrolu se silnějším dnem, neměl by být úplně plný, podlijeme trochou vody, aby se ze začátku sádlo lépe rozpouštělo, a zahříváme a škvaříme na sporáku při teplotě do 120 stupňů. Při vyšší teplotě by sádlo dostalo nepříjemný zápach, při teplotě nižší než 100 stupňů by bylo chuťově neutrální a mělo nižší trvanlivost. Během škvaření obsah nádoby promícháváme, především zpočátku, aby se sádlo nepřipalovalo. Sádlo je hotové, když škvarky vystupují k hladině a sádlo již nepění.

2. Sádlo stáhneme z ohně a necháme chladnout, během chladnutí ho občas promícháme a ještě tekuté přelijeme i se škvarky do dobře umytých a suchých sklenic. Sádlo můžeme po vyškvaření přecedit a škvarečky osolit, popřípadě opepřit a ještě horké promíchat s usekanými lístky rozmarýnu a uchovat zvlášť, oddělené od čistého sádla nebo je pomlít na škvarkovou pomazánku se solí a mletým pepřem, popřípadě bylinkami.

3. Vychladlé ztuhlé sádlo uchováváme přikryté na suchém, tmavém a chladném místě.

Zabijačkový guláš s houbami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + dušení asi 50 minut

* 400 g vepřové plece

* 1 lžíce sádla

* 2 cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 lžíce mleté sladké papriky

* 1 lžička rajčatového protlaku

* 1/2 lžičky drceného kmínu

* sůl

* voda a pivo na podlévání

* 100 g vepřových jater

* 200 g žampionů

* střídka chleba na zahuštění

* 1 lžíce majoránky

* mletý pepř

1. V kastrolu rozehřejeme sádlo a osmahneme na něm cibuli a česnek do růžova. Přidáme nakrájené maso, poprášíme paprikou a podlijeme trochou piva a vody, přidáme rajčatový protlak, kmín, osolíme a pod poklicí dusíme. Během dušení podle potřeby podléváme.

2. Když je maso téměř měkké, přidáme játra a houby a podle potřeby zahustíme střídkou oschlého chleba nebo podlijeme vodou a ještě asi 15-20 minut provaříme. Nakonec dochutíme solí, pepřem a rozemnutou majoránkou.

TIP

Na knedlíky nakrájíme 4 tvrdší žemle na kostičky, přidáme 2 vejce, 150-200 ml mléka, špetku muškátového květu a posypeme petrželkou a 4 lžícemi hrubé mouky, osolíme a promícháme. Necháme chvíli stát a poté rukama tvarujeme 8 kulatých knedlíků o průměru asi 5-6 cm, které obalíme v hrubé mouce a dáme vařit do osolené vroucí vody na 10 minut. Hotové knedlíky vyjmeme z vody děrovanou naběračkou a rozkrojíme.

Jelítka s pečenými jablky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 5 minut + 15 minut opékání

* 4 žemlová nebo kroupová jelítka

* 4 menší nebo 2 velká jablka

* 2 lžíce sádla nebo oleje

* 4 snítky tymiánu

* 4 lžíce nastrouhaného křenu

* 2 lžíce citronové šťávy

1. Jablka rozčtvrtíme, vykrojíme jádřince a nakrájíme je na menší dílky. Vložíme je do misky, zakapeme lžící citronové šťávy a promícháme, aby jablka na řezu nezhnědla.

2. V pánvi rozehřejeme většinu sádla nebo oleje a opečeme na něm ze všech stran jelítka. Přendáme na talíř a uchováme v teple. Do výpeku přidáme zbylý tuk, vsypeme jablka, snítky rozmarýnu a opékáme, dokud jablka částečně nezměknou. Občas je promícháme.

3. Jelítka nakrájíme na menší kousky a podáváme s opečenými jablky s tymiánem a strouhaným křenem promíchaným se zbylou citronovou šťávou.

TIP

Použijete-li kyselá jablka, můžete je při opékání lehce poprášit krupicovým cukrem, nechat zkaramelizovat a nakonec dochutit citronovou šťávou

Masový aspik se zeleninou

NA 1L FORMU

Příprava: 20 minut + 3-4 hodiny tuhnutí

* 300 g vařeného vepřového masa

* 100 g pórku

* 100-150 g nakládané zeleniny

* 1 sáček aspikové želatiny, asi 33 g

* sůl a mletý pepř

* ocet a cukr

* čerstvý křen

* 1 cibule

* sterilované nebo krátce povařené a vychlazené lusky fazolek nebo hrášku

1. Maso nakrájíme na drobné nudličky nebo kostičky. Dobře omytý pórek nakrájíme na jemné proužky a vše promícháme v míse s dobře okapanou sterilovanou zeleninou. Opepříme dle chuti.

2. Podle návodu na obalu připravíme želatinu, necháme ji chvíli nabobtnat ve studené vodě a pak zahřejeme pod bod varu (želatina se nesmí vařit) a odstavíme z ohně. Některé druhy želatiny jsou již ochucené, v opačném případě osolíme a dochutíme octem a cukrem dle vlastní chuti.

3. Formu na biskupský chlebíček vyložíme potravinovou fólií a vsypeme do ní masovo-zeleninovou směs. Přelijeme želatinou pokojové teploty a necháme ztuhnout v chladničce. Po 3-4 hodinách můžeme aspik pomocí fólie vyklopit a nakrájet. Podáváme se strouhaným křenem, sterilovanými nebo vařenými fazolkovými či hráškovými lusky ochucenými octem, solí a drceným pepřem a s plátky cibulky.