Nejzajímavější make-up z přehlídek. Klikyháky na očích a červené tváře

1:45 , aktualizováno 1:45

Pastelové stíny, černé linky a červená ústa. I to jsou aktuální jarní trendy, které byly k vidění na přehlídkách největších módních domů. Letos se návrháři i vizážisté vracejí do 70. a 80. let a připomínají atmosféru diskoték i rebelující punk.