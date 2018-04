Hollywoodské trapasy s make-upem. Proč mají hvězdy na tváři bílý prášek?

Všechno začalo před šesti lety, když herečku Nicole Kidmanovou vyfotili na newyorské premiéře filmového muzikálu Nine. Pod očima, ale především na špičce nosu měla viditelnou vrstvu bílého poprašku. Vtípky o kokainu na sebe nenechaly dlouho čekat, ale vizážisté věděli svoje: jednalo se prostě o nevhodné použití transparentního „HD Powder“ od firmy Make Up For Ever.



Tenhle produkt (a všechny jeho kopie z dílny dalších značek) vznikl s jediným účelem – vyhladit a zmatnit pleť tak, aby vypadala dokonale na snímcích z fotoaparátů a především kamer s vysokým rozlišením. „Obsahuje prášek z oxidu křemičitého, který má výbornou schopnost absorbovat mastnotu,“ vysvětluje Janine Falconová z blogu BeautyGeeks. „Je lehký a má velmi jemnou texturu, která se na pleti nehromadí ani nedrolí.“

Jenže problém nastane, když se sejdou dva faktory: příliš velká vrstva pudru a k tomu foťák nebo kamera s bleskem. Ten na snímcích obličeje odhalí nepřehlédnutelné bílé skvrny – přesně v místech, kde je pudru nejvíc – a trapas je na světě. Jestli se rozhodnete oblíbený pudr hollywoodských maskérů vyzkoušet, nezapomeňte ho proto dobře rozetřít.

Dekorativní kosmetika Tvář

Oči

Rty Vše o kosmetice na Arome.cz

A pokud se přece jen dopustíte přešlapu, budete aspoň v dobré společnosti. Bílé kruhy pod očima už potrápily herečku Evu Longoriu, její kolegyně Melissa Joan Hartová zase přišla na premiéru snímku Ledové království s čelem, které vypadalo jako zasněžené. Zpěvačce Miley Cyrusové jednou vizážisté „vybílili“ oblast kolem rtů, a dokonce i perfekcionistka Angelina Jolie na rok starých fotkách z červeného koberce vypadá, jako by se vyválela v mouce.