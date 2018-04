Make-up proměna Kateřiny Kornové: jak se líčit pod brýle

VELKÁ FOTOGALERIE KROK ZA KROKEM

Osmadvacetiletá Iva chodí každý den plavat, a tak se téměř nelíčí. "Nemá to smysl, když vím, že půjdu ráno nebo odpoledne do bazénu," říká. Přesto by ráda zkusila, jak by s make-upem vypadala.

Kateřina Ivě nanesla nejdřív podklad. Pro její chlórem namáhanou pokožku zvolila jen lehké tónování. "Není potřeba nanášet silné vrstvy krycího make-upu. Zvolila jsem pečující tónovací podklad s výživnými látkami, který pleť nezatíží a naopak jí dodá potřebné látky," vysvětluje. Výhodou je, že tuto bázi může používat i v průběhu dne několikrát po sobě, například místo krému.

"Drobná problematická místa, která jsou jen přechodná, jsem zamaskovala trochou make-upu," dodává Kornová.

Poté začala Kateřina líčit oči. Rozhodla se pro výraznější styl, protože Iva nosí brýle a chtěla vyzkoušet, jak by se pod ně měla malovat.

"Zvolila jsem zlatou, temně hnědou a trošku fialové. Vystínovala jsem oko směrem k vnějšímu koutku, kde jsem přidala na intenzitě stínů. Stíny jsem nanesla i lehce pod oči. Abych líčení trochu oživila, na horní víčko jsem vykreslila tenkou fialovou linku," popisuje Kornová.

Partie pod očima prosvětlila speciální bází a přepudrovala obličej kompaktním a rozjasňujícím pudrem. "Tváře jsem zvýraznila zdravíčkem v přirozeném odstínu."

Na závěr Kateřina natřela Iviny rty balzámem, což se v tomto období, kdy rty začínají praskat, hodí. "Je dobré ho u sebe nosit. Na něj jsem pak nanesla lesk v přirozeném odstínu, který Ivě sluší a hodně se podobá odstínu jejích rtů," zakončila vizážistka celé líčení.





Přihlaste se Chcete se nechat nalíčit od Kateřiny Kornové a zjistit, co vám sluší? Přihlaste se do make-up proměny. Své fotografie, na kterých jste nenalíčená, posílejte na email ona@idnes.cz. Do předmětu uveďte Make-up proměna a nezapomeňte také uvést svůj věk, bydliště a kontaktní telefon.