MAKE-UP KLUB: Šťavnaté rty vykouzlíte pastelovou rtěnkou

Kateřina je přirozeně krásná. Je to typ mladé ženy, které to sluší i bez nenalíčení. Ani s make-upem na večírek to nepřehnala. Její tváři vévodí rty. I s pastelovým odstínem můžete dosáhnout výrazného efektu a zazářit.

Ovocné odstíny v teplých i studených tónech jsou velkým hitem. A jak upozornit na své rty jako Kateřina?

Nejprve na rty použijte trochu make-upu, rtěnka pak lépe přilne a drží. Rty navíc přes make-up lépe vytvarujete a ústa budou vypadat plnější. Můžete také použít speciální emulzi na zvětšení objemu.

Barvu nanášejte zásadně štětečkem k tomu určeným, vždy od středu ke kraji. Přebytečný nános rtěnky odstraňte jemně kapesníčkem.

Pokud jsou rty dominantou vašeho obličeje, zbytek líčení pojměte decentně. Stačí víčka rozjasnit béžovým či bronzovým stínem, oči orámovat řasenkou a můžete vyrazit.