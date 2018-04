MAKE-UP KLUB: Sexy pohled Lounové zařídí oční linky, radí Kornová

Tak jako v případě Olgy je potřeba si opatřit oční linky, tekuté nebo tuhé. Důraz se klade na výraznější odstín. Můžete také použít oční stíny v tužce nebo stíny nanést štětečkem, buď nasucho nebo stín zvlhčit a pak nakreslit linku štětcem.

Vybírejte si odstín, který vám sedí, a dejte pozor na to, aby nevyzněl vulgárně nebo lacině. Olga má zelené oči obkreslené odstínem se světle modrým nádechem, což není zrovna nejlepší volba. Doporučila bych jí odstín teplejší nebo klidně křiklavější. Určitě by měl být bez perleti, pak na barvě očí tolik nezáleží. Je to jen o odvaze a svěžesti, která k mládí patří.

Výrazné řasy nalíčené zahušťovací řasenkou pohled dokreslí. A rty? Ty jsou perfektní, krásná barva a super lesk.

Vizáž sexy divy podtrhují šikovně upravené dlouhé vlasy, oživené proužky. Vrchní vlasy bych trochu ztmavila, aby žlutého odstínu bylo méně. Olgu totiž vidím jako typ na tmavší vlasy, ve stylu, který nosí například Jennifer Lopez.